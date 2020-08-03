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В парке Дружбы народов городские власти проведут праздничное мероприятие. В то же время, что и митинг Тихановской

03.08.2020 21:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие. Информация об этом размещена на сайте администрации. Напомним, в это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

На сайте Администрации Советского района столицы сообщается, что в парке Дружбы народов 6 августа с 17.00 до 21.30 будет проходить праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. А вообще всю неделю — с 3 по 8 августа — на этой площадке будут проходить «музыкальные вечера».


Ранее митинг-концерт на этой площадке анонсировала в соцсетях команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Было заявлено, что он пройдет в четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов и на нем выступят музыканты: VOLSKI, J: МОРС, NIZKIZ, TOR BAND, КРАМА.

Однако, как сообщила сама кандидат во время трансляции на онлайн-платформе Zubr, «появляются обстоятельства» из-за которых все может измениться.

— Поэтому не буду анонсировать (митинг 6 августа), следите за нами в соцсетях, все может измениться в последний момент, — пояснила Тихановская.

Напомним, для предвыборной агитации минские власти выделили площадки в шести столичных парках ни один из которых не расположен в центре города. Это парк Дружбы народов, Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, Киевский сквер, парк имени Грековой, сквер имени Жукова и Тучинский сквер

 
 
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На сайте Администрации Советского района столицы сообщается, что в парке Дружбы народов 6 августа с 17.00 до 21.30 будет проходить праздничное мероприятие, посвященное...
 
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