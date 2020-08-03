|
В парке Дружбы народов городские власти проведут праздничное мероприятие. В то же время, что и митинг Тихановской
03.08.2020 21:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие. Информация об этом размещена на сайте администрации. Напомним, в это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.
На сайте Администрации Советского района столицы сообщается, что в парке Дружбы народов 6 августа с 17.00 до 21.30 будет проходить праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. А вообще всю неделю — с 3 по 8 августа — на этой площадке будут проходить «музыкальные вечера».
Ранее митинг-концерт на этой площадке
Однако, как сообщила сама кандидат во время трансляции на
— Поэтому не буду анонсировать (митинг 6 августа), следите за нами в соцсетях, все может измениться в последний момент, — пояснила Тихановская.
Напомним, для предвыборной агитации минские власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В парке Дружбы народов городские власти проведут праздничное мероприятие. В то же время, что и митинг Тихановской
На сайте Администрации Советского района столицы сообщается, что в парке Дружбы народов 6 августа с 17.00 до 21.30 будет проходить праздничное мероприятие, посвященное...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)