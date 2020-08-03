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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "В центре Европы создали свою страну, стабильную и очень красивую".







Послание определяет векторы развития экономики





Послание объявляло о глобальных проектах для страны





Успешная экономика дает развитие социальной сфере





Государство для народа - тезис, актуальный во все времена





Здоровье белорусов всегда в центре внимания Президента

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика, политика, приоритеты в развитии страны. Чего ждут от Послания Президента? Итак, Послание-2020 будет точно особенным, а его тезисы так или иначе затронут укрепление суверенитета государства. Именно такие комментарии можно было услышать в...

Итак, Послание-2020 будет точно особенным, а его тезисы так или иначе затронут укрепление суверенитета государства. Именно такие комментарии можно было услышать в эти дни в разных уголках Беларуси.Это, бесспорно, знаковое политическое событие, его также называют дорожной картой развития государства. Иными словами: Послание - это программный документ для страны.Место проведения - новое. Обычно это Овальный зал Дома правительства, завтра же гостей ждет Дворец Республики. Тоже, кстати, знаковый объект. После избрания на пост Президента белорусский лидер не смог остаться равнодушным к судьбе полузаброшенного долгостроя в центре столицы. Так начала писаться новая история этого монументального объекта, впрочем, как и история современной Беларуси, которая укрепляла свою независимость, а также имидж молодого государства в центре Европы. Какие задачи и цели стоят перед страной сегодня? И как менялись приоритеты за годы нашего суверенитета? Алеся Высоцкая заглянула в историю и собрала мнения об ожиданиях завтрашнего дня.По главным тезисам можно судить, чем живет страна и какие проблемы наиболее актуальны для народа. Из анализа посланий разных лет несложно понять: если еще 12 лет назад акцент был на внешней политике, месте государства на карте мира, наших взаимоотношениях с Западом, то в последние годы выступления Президента строятся на экономике и социальном развитии. И непременно в центре политики - человек.Каждый год становился знаковым для определенной сферы. К примеру, в 2001 г. Президент акцентировал внимание промышленников на инновациях, связи науки с производством, на инвестициях. Экономике необходимо было новое дыхание, а товарам - конкурентоспособность на рынке. А в 2005 стартовала программа возрождения села. Именно из Послания в свое время белорусы узнали об агрогородках. А сегодня это новый облик современной деревни.Из посланий мы узнавали и о масштабных стройках, и о глобальных проектах. Так, например, в 2002 г. Глава государства объявил о возведении Национальной библиотеки, в 2004 - о запуске белорусской Кремниевой долины. А в 2007 строительство собственной АЭС казалось фантастикой. Сегодня все это – достояние народа. Сделано! И АЭС запустят вот-вот.Тезисы по внешней политике тоже за историю посланий приобрели новую окраску, говорит Андрей Савиных. Теперь они больше с упором не на политику, а на экономику. Депутата с большим багажом дипломатической работы мы встретили прямо в его округе перед встречей с избирателями.Модернизированная экономика дает возможность подтянуть социальную сферу. Какими будут дальнейшие шаги - этот вопрос часто звучит в трудовых коллективах, рассказывает нам сенатор Елена Зябликова. Она возглавляет все профсоюзы Борисовского района. Знает цену поддержки государства. Приехала из России. За 35 лет родиной стала Беларусь.Социальная модернизация белорусского общества - весомая часть посланий последних лет. И тезис «государство для народа» актуален, рассуждает парламентарий молодого поколения Сергей Клишевич.Как депутат Светлана Любецкая ждет от Послания постановки задач как в экономике, так и во внешней политике, в обеспечении нацбезопасности, которая затрагивает все ключевые сферы – от демографии до обороны.Послание разбирают на цитаты. И для СМИ, не только белорусских, как правило, появляются десятки информповодов для статей. В разные годы их много было и по медицине, говорит доктор медицинских наук и народный избранник.Так или иначе, все темы формируют общую картину независимой Беларуси. И нет сомнений: укрепление суверенитета станет стержневой темой Послания.