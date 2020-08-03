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«Кому нужно такое правосудие?» Адвокат фигурантов дела Тихановского резко высказался в адрес следствия

04.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат Владимир Созончук, защищающий фигурантов дела Сергея Тихановского Николая Статкевича и Дмитрия Козлова, назвал беззаконием происходящее вокруг его подзащитных. Об этом говорится в его обращении, которое защитник прислал в редакцию TUT.BY.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Являюсь защитником Статкевича, о том, что 29 июля в ночь после задержания 32 россиян в отношении него возбуждено очередное уголовное дело по уже известной ему по 2010 году ст. 293 УК (организация массовых беспорядков) узнал не от представителей следствия, которые должны были позвонить мне и в моем присутствии объявить моему подзащитному постановление о возбуждении данного дела, а узнал от супруги Николая — Адамович Марины, которая, в свою очередь почерпнула эту информацию из СМИ. Это нормально, если следствие ведется с соблюдением требований процессуального закона? Ненормально, — отмечает адвокат.

Созончук также пишет, что еще 29 июля подал жалобы на заключение под стражу своих подзащитных Дмитрия Козлова (блогер Серый кот) и Николая Статкевича. Рассмотрение этих жалоб назначили в один и тот же день с разницей в 10 минут, а его просьбу перенести рассмотрение второй жалобы на час — проигнорировали.

— Когда через 15 минут вышел из зала заседания по первому делу, и стал уточнять, когда будем рассматривать мою жалобу в отношении Статкевича, узнаю, что она уже параллельно рассмотрена без моего участия, и судья в совещательной комнате уже пишет постановление. Говорю, что это беззаконие, зная, что у обоих арестованных один защитник, назначать рассмотрение дел в одно время, что это нарушение права арестованного Статкевича на защиту. Кого это интересует.

Не получилось у адвоката обжаловать постановления на заключение под стражу Николая Статкевича и в Минском городском суде: секретарь не только отказалась выдать на руки копию судебного постановления, но и не дала сфотографировать его, а срок обжалования такого постановления ограничен.

— Кому нужно такое правосудие? — задается вопросом адвокат.

Напомним, Владимир Созончук ранее выступал с критикой в адрес следователей, ведущих дела его подзащитных. Так, он отказался давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

— Для чего подписка? Чтобы держать в тайне секрет полишинеля, что никакого дела, никакого преступления нет, как такового. И дальше нагнетать страшилки о неких судимых элементах, задержанных вместе с Тихановским в Гродно, — пояснил свою позицию адвокат.

 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом говорится в его обращении, которое защитник прислал в редакцию TUT.BY.
 
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