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В Беларуси могут разрешить интернет-торговлю ювелирными изделиями

04.08.2020 11:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси могут разрешить продажу ювелирных изделий в интернете. Проект указа вынесен на общественное обсуждение. В случае его одобрения, субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию до 31 августа 2022 года смогут торговать ювелирными и другими бытовыми изделиями через интернет-магазины. При этом товар должен быть произведен в Беларуси и иметь маркировку кодами идентификации.

Как отметили в Минфине, сейчас в Беларуси больше иностранной продукции, а возможность продажи наших ювелирных изделий онлайн может повысить долю отечественных товаров на рынке. Необходимость принятия данного указа связана и с эпидобстановкой.  С его введением сократятся контакты физлиц и увеличится объем продаж ювелирных изделий, что положительно повлияет на бюджет страны. 
 
 
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В Беларуси могут разрешить продажу ювелирных изделий в интернете. Проект указа вынесен на общественное обсуждение. В случае его одобрения, субъекты...
 
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