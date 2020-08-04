«Просим самое элементарное». Жители деревни рядом с Гродно жалуются на дорогу и перебои со светом

Источник материала: Tut.by

Жители деревни Чещевляны, которая находятся в нескольких километрах от Гродно, жалуются, что живут без света и хорошей дороги. Действующие электросети не выдерживают нагрузки, а газ подведут еще нескоро. После переписки с местными властями, которая ни к чему не привела, собираются обращаться в республиканские органы. В деревне собирают подписи, чтобы отправить их в Комитет госконтроля, Совмин и в Администрацию президента, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Деревню Чещевляны от Гродно отделяет небольшое поле. В населенном пункте — около 90 домов.

— Мы — ближайшая деревня к Гродно, — утверждают местные жители.

Но такое расположение не решает их проблем.

Главная из них — электричество. Линия проложена с советских времен и технически устарела. Одновременно в доме в сеть можно включить не больше трех приборов — телевизор, холодильник и микроволоновку. Если добавить электрочайник, выбьет пробки.

— Бывает, в туалет заходишь при свете, а выходишь в потемках, так как превысил норму, — говорят деревенские. — Из-за перепадов напряжения свет в лампочках мерцает. Стало привычным, когда его по нескольку часов нет.



Фото: vgr.by



Фото: vgr.by

Из-за нехватки мощности невозможно установить электрические котлы и плиты. Хотели пробить скважину для чистой воды — так насос не поставишь.

В Чещевлянах активно продают участки под новые дома, но к стройплощадкам подводить электричество не разрешают: из-за новых потребителей мощность упадет ниже минимума. Частично помог бы газ, но Чещевляны на 55 месте в регионе в очереди на его подведение. Пользуются привозным в баллонах.

— Для нас электричество — жизненно важный вопрос. Ладно, если бы мы находились далеко от города, но до Гродно рукой подать. Скоро заработает атомная станция, а мы до сих пор мечтаем, чтобы не выбивало пробки!



Фото: vgr.by

В Гродненском райисполкоме пояснили, что есть утвержденная схема благоустройства Чещевлян. Она предусматривает работы по увеличению мощности действующей электросети.

— Условно Чещевляны можно разделить на старые и новые. Новые активно застраиваются, на аукционах продаются участки. Там запроектированы линии электроснабжения, которые будут подходить для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Модернизация затронет и старую часть деревни, — рассказал директор гродненского УКСа Дмитрий Кораблев.

По его словам, проект электроснабжения Чещевлян включен в программу строительства на 2020 год. Будет объявлен тендер на проведение работ, затем составят проект и отдадут на экспертизу. Если все согласуют, к концу года приступят. Выполнять будет Гродноэнерго.



Фото: vgr.by

Но есть и еще одна проблема у деревенских — гравийно-песчаная дорога, которая ведет к населенному пункту. Местные говорят, что ездить по ней невозможно.

— Осенью иногда прямо по полю едут — так меньше трясет. В дожди вся вода стекает на дорогу. Образуется лужа, которую проедешь только на внедорожнике. В сушь по выбоинам лучше гнать под сто километров в час — тогда словно паришь над ямами. Если ехать к нам с бидоном молока, то привезешь масло, — шутят в деревне.

Из-за ям и рытвин в Чещевляны отказываются ехать таксисты. Ближайший автобус или маршрутка — в Заболоти, за три километра. Жители уверены, что при наличии асфальтированного пути к ним начнет ходить общественный транспорт.

В Гродненском райисполкоме разводят руками — на новую дорогу нет денег.

— Сегодня источников финансирования строительства дороги в Чещевляны нет. Деньги можно взять только из местного бюджета, однако там необходимые средства отсутствуют, — говорит Дмитрий Кораблев.



Фото: vgr.by

После переписки с местными властями, которая ни к чему не привела, деревенские планируют обращаться в республиканские органы. В деревне собирают подписи, чтобы отправить их в Комитет госконтроля, Совмин и в Администрацию президента.

— Просим самое элементарное — электричество и асфальтированную дорогу, — говорят чещевляне. — Это ведь не так много. Деревня получит импульс к развитию.