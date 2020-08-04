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Дресс-код протестов. Зачем людей помечают символом и разделяют на "свой-чужой"
04.08.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто такое дресс-код протестов, зачем людей помечают символом перемен и разделяют на "свой-чужой"? Какое значение и последствия имеют символы якобы мирных протестов и почему потрясения начинаются с ленточки? Революции с душком и цветом - от кактусной до уксусной и жасминовой - поговорим обо всем и про всех.
Как всегда, только факты - выводы делать вам. Продолжим тему цветных технологий уже сегодня в стандартном формате в программе "Понятная политика".
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Что такое дресс-код протестов, зачем людей помечают символом перемен и разделяют на "свой-чужой"? Какое значение и последствия имеют символы якобы мирных протестов...
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