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На Острове слез в Минске возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане белорусам

04.08.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почтить память павших и встретиться с живыми. Накануне на Острове слез в Минске возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане белорусам.

24 года назад здесь была открыта часовня. И для многих людей, военных, родственников погибших, стало традицией собираться на Острове слез 3 августа. Сам памятник - символ подвига и мужества белорусов, которые принимали участие в афганской кампании. А это более 32 тысяч белорусских солдат. 771 из них так и не вернулся на родную землю.

 
Теги: Минск
 
 
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Почтить память павших и встретиться с живыми. Накануне на Острове слез в Минске возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане белорусам. 24 года назад здесь...
 
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