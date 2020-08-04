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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юбилей Купаловского мемориального заповедника "Левки" Одному из купаловских мемориалов, заповеднику "Левки", сегодня исполняется 75 лет. Сейчас - филиал Государственного литературного музея, а когда-то - дача Янки...

Одному из купаловских мемориалов, заповеднику "Левки", сегодня исполняется 75 лет. Сейчас - филиал Государственного литературного музея, а когда-то - дача Янки Купалы, место для которой поэт выбрал сам. "Левки" строились по проекту белорусского Песняра, этот живописный уголок на Витебщине стал последним пристанищем Купалы на родине: отсюда в начале войны он уехал в эвакуацию. 75 лет назад Совет народных комиссаров БССР постановил увековечить память Янки Купалы созданием в Левках мемориала. На его территории, в здании конторы Копысского лесничества была создана экспозиция, которая рассказывает о жизни и творчестве поэта.Литературоведы выделяют отдельный "Левковский цикл": на своей даче Янка Купала написал 18 стихотворений, самые известные из которых "Мальчик и летчик", "Беларусь орденоносная", "Алеся".