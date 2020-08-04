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Юбилей Купаловского мемориального заповедника "Левки"

04.08.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одному из купаловских мемориалов, заповеднику "Левки", сегодня исполняется 75 лет. Сейчас - филиал Государственного литературного музея, а когда-то - дача Янки Купалы, место для которой поэт выбрал сам. "Левки" строились по проекту белорусского Песняра, этот живописный уголок на Витебщине стал последним пристанищем Купалы на родине: отсюда в начале войны он уехал в эвакуацию. 75 лет назад Совет народных комиссаров БССР постановил увековечить память Янки Купалы созданием в Левках мемориала. На его территории, в здании конторы Копысского лесничества была создана экспозиция, которая рассказывает о жизни и творчестве поэта.

Елена Лешкович, директор Государственного литературного музея Янки Купалы: "Купаловский мемориальный заповедник включает несколько построек: это бывшая контора Копысского лесничества, это дача Янки Купалы, это домик шофера, ведь у Янки Купалы был шофер, гараж, где хранится по сегодняшний день автомобиль "Шевроле", и другие хозяйственные постройки. Все эти постройки  и являются историко-культурной ценностью,  и мы прилагаем определенные усилия, чтобы сохранить и передать следующим поколениям это место".

Литературоведы выделяют отдельный "Левковский цикл": на своей даче Янка Купала написал 18 стихотворений, самые известные из которых "Мальчик и летчик", "Беларусь орденоносная", "Алеся".

 
 
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Одному из купаловских мемориалов, заповеднику "Левки", сегодня исполняется 75 лет. Сейчас - филиал Государственного литературного музея, а когда-то - дача Янки...
 
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