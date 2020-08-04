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Прямая трансляция Послания Президента

04.08.2020 12:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов.
По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайте www.tvr.by и YouTube-канале АТН. 

 
 
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Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых...
 
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