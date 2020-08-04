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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямая трансляция Послания Президента Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых...

Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов.По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайтеи YouTube-канале АТН.