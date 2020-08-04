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Прямая трансляция Послания Президента
04.08.2020 12:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕжегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых монологов. Журналисты считают и продолжительность, и даже количество слов.
По традиции прямая трансляция в теле- и радиоэфире, а также на нашем сайте
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Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь - один из самых цитируемых...
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