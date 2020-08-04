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Российские пограничники стали выдавать микропропуска своим гражданам для въезда в Беларусь

04.08.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На российско-белорусской границе российские пограничники стали выдавать гражданам своего государства, выезжающим в Беларусь, своего рода микропропуска. Об этом TUT.BY рассказал один из российских журналистов, приехавших в нашу страну.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассказал TUT.BY российский журналист, по профессиональной необходимости оказавшийся в нашей стране, сейчас россиянин может выехать в Беларусь, если направляется на учебу, работу, лечение либо посещает родственников. При этом, по его словам, пассажиры его автобуса были вынуждены ночью около 2−3 часов простоять на улице в ожидании проверки, так как одновременно приехало несколько транспортных средств.

— Но только россияне стоят, белорусы спят в автобусах. Я, собственно, ехал на работу, у меня были подтверждения, аккредитация — без проблем пустили. Дали вот эту бумажку, но для нее ты должен 2−3 часа постоять. В принципе, с автобуса у нас ссаживали людей: один парень доказывал, что он едет в Варшаву, показывал вид на жительство, но наши [российские пограничники] сказали, что автобус-то едет в Минск, а не в Варшаву, и его ссадили, — рассказал россиянин.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О том, необходимо ли сохранить этот микропропуск, российские пограничники ничего не сообщили, как и о том, связано ли это с выборами в Беларуси или делается в рамках каких-либо карантинных мер.

— По идее, ты в вагончике оформляешь, а потом уже на дороге его проверяют другие пограничники. Но у нас не проверили почему-то. Может, они как-то выборочно проверяют. Нам сказали, что тут в вагончике мы просто подтверждаем свое право, а в автобусе к нам зайдут пограничники, коллеги тех, и проверят наличие этой бумажки у россиян.

Комментарий ситуации в Государственном пограничном комитете Беларуси TUT.BY пока получить не удалось, как и в Пограничной службе ФСБ России.

 
Теги: Минск
 
 
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На российско-белорусской границе российские пограничники стали выдавать гражданам своего государства, выезжающим в Беларусь, своего рода микропропуска. Об этом...
 
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