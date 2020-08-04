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Новый скоростной поезд начал курсировать по маршруту Минск - Гродно - Минск

04.08.2020 20:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

БЖД продолжает обновление парка. С 24 июля новый скоростной поезд начал курсировать по маршруту Минск - Гродно - Минск. Мы находимся на перроне в ожидании прибытия поезда. Скоро на него посмотрим и расскажем о нем подробнее.

Поезд из Гродно прибывает в 10:43. Развивает скорость до 140 км/ч, время в пути - 4 часа. За это время пассажиры успели оценить его комфорт. Начинаем изучение поезда с вагона первого класса. Вешалки для одежды, удобная полка для багажа, индивидуальные розетки - все создано для комфорта пассажиров.

Давайте исследовать. На каждом окне установлены защитные экраны от солнца, сиденья достаточно удобные и их можно регулировать так, чтобы спина не уставала. К тому же здесь везде есть столики и вешалки.

Во всех вагонах установлен кондиционер, тепловые завесы входных дверей не пропускают холодный воздух в салон, а у каждого пассажира есть индивидуальная розетка. Кроме бесплатного Wi-Fi каждый пассажир может воспользоваться услугой медиасервера и посмотреть фильм, который ему нравится.

Следующий пункт нашей экскурсии - кабина машиниста. Дмитрий начинал свою карьеру в качестве помощника машиниста  электровоза, потом работал долгое время машинистом в метро. Спустя 15 лет решил вернуться "наверх". С 2012 года управляет современными дизель- поездами. Говорит, новые поезда в управлении очень просты и удобны.

Дмитрий  Куневич, машинист поезда: "Все информационные показания имеются на дисплее. Все показания электросистемы двигателей, системы кондиционирования пассажиров - все данные выводятся на экран. Также имеется дисплей системы видеонаблюдения".

А  это комплексное локомотивное устройство безопасности, как черный ящик в самолете,  записывает всю информацию о поезде.

Обновление парка поездов - лишь одно направление в рамках программы развития транспортного комплекса Беларуси.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Белорусской железной дороги: "Другое направление, которым занимается БЖД, - это цифровизация.  Это продажа проездных билетов. Кроме этого у  нас есть мобильное приложение "Мой поезд",  где пассажир может приобрести билеты, используя свой мобильный телефон".

Белорусская железная дорога закупила пять таких дизель-поездов. Три из них курсируют по маршруту Витебск - Минск  с 2019 года.  В  ближайшее время запланирована поставка еще двух шестивагонных дизель-поездов. Планируется, что они будут курсировать по маршруту Минск - Могилев.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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БЖД продолжает обновление парка. С 24 июля новый скоростной поезд начал курсировать по маршруту Минск - Гродно - Минск. Мы находимся на перроне в ожидании прибытия...
 
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