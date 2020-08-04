Могилевчанин поселился в чужом гараже, распродавал по частям «Запорожец» и пил с друзьями

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 52-летний мужчина поселился в чужом гараже, продавал на запчасти стоящий там «Запорожец» и на вырученные деньги пил здесь же с друзьями. Могилевчанина в итоге задержали, сообщает УВД.





По предварительным данным, 52-летний могилевчанин срезал два навесных замка на воротах гаража на улице Крупской и поселился там. Потом стал приглашать туда приятелей, с которыми они вместе в гараже пили и ночевали. Это продолжалось неделю. А когда владелец гаража так и не появился, могилевчанин стал распродавать имущество, в том числе машину — по частям.

Когда владелец, 88-летний могилевчанин, пришел в гараж, то «новосел» уже успел продать двигатель с коробкой передач от «Запорожца», комплект колес, бампер авто, верстак, металлические ворота.

Общая сумма причиненного ущерба — более 1870 рублей.

По данным милиции, могилевчанин уже собирался и гараж продать, а деньги пропить. Не успел.