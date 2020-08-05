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«Мама намекала: нужно ненадолго отложить книги, но я не слушала». У Кати из Белоозерска 397 баллов

05.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Готовиться к ЦТ Екатерина Лукашеня из Белоозерска начала еще в 10 классе. Занималась все лето, а когда перешла 11 класс, в их доме стала повторяться такая ситуация: на календаре воскресенье, а Катя — за учебниками. Учится час, два, три… «Мама вежливо намекала, что нужно ненадолго отложить книги, но я ее в этом вопросе не слушала, — теперь абитуриентка вспоминает об этом с улыбкой. — Забрать у меня в тот момент учебники было, словно отобрать еду у дикого животного. Не могу я расслабиться, если что-то недоделала». Итог этих стараний 397 баллов: аттестат — 10,0, ЦТ по обществоведению — «сотка», по русскому — 99, по английскому — 98. Документы девушка подала на юрфак БГУ и теперь отдыхает.


Фото в редакцию прислала Екатерина Лукашеня

— Я еще не осознаю, что поступила, — делится переживаниями Екатерина. — Вот придет уведомление: «Вы зачислены» — тогда успокоюсь. А пока в голове периодически появляется мысль: а вдруг что-то случится, и я не пройду. Чтобы отвлечься, сейчас я много гуляю и читаю. За время подготовки к ЦТ и олимпиадам у меня скопилась приличная стопка книг, взяться за которые не хватало времени. Недавно открыла первую часть «Ведьмака» и поняла: наконец-то я могу ее прочесть, а не откладывать на потом в ожидании каких-то результатов.

Белоозерск, где живет Екатерина, — это небольшой городок в Брестской области. Здесь две школы и одна гимназия. Гимназию абитуриентка и закончила. За 11 учебных лет среди Катиных отличных годовых оценок лишь раз появилось две семерки. Были они по русскому и белорусскому языкам, и случилось это в 7 классе.

— Это все переходный возраст, — объясняет она свое легкое бунтарство. Правда, говорит, продлилось оно не долго. В одно утро, это было перед восьмым классом, девушка проснулась с и поняла: — Мы сами строим свое будущее, и делать это нужно с малого. Например, с того, чтобы закончить школу с золотой медалью. Для себя я так понимала эту ситуацию: медаль — это отличные оценки в аттестате. Отличные отметки плюс ЦТ на высокие баллы — это возможность поступить в хороший вуз, получить неплохое образование — и в дальнейшем найти интересную работу. Я знала, чтобы получить медаль, с 8 класса среди годовых оценок должны быть только девятки и десятки. Так у меня появился стимул учиться.

Первую цель Катя выполнила на отлично. Гимназию она закончила не только с золотой медалью, но и аттестатом 10,0. Как это возможно?

— Если ты готовишься к занятиям, то это реально, — легко объясняет она данный рекорд. — Многие считают, что в 10 классе можно не учиться, и начинают работать на аттестат только в 11-м. Мне кажется, это неправильно. То, как ты учишься, влияет на отношение к тебе преподавателей. Когда педагог видит, что ребенок старается, он его всегда поддержит. Чтобы заслужить хорошую репутацию в школе, нужно трудиться 11 лет, плюс (так, например, было в моем случае) участвовать в предметных олимпиадах.

«Никогда не прощу себе 99 баллов по русскому. В каком-то задании, не туда поставила метку»

С будущей профессией Катя определилась еще в седьмом классе. Говорит, у нее всегда было «обостренное чувство справедливости», «хотелось помогать тем, кого обижают и притесняют», поэтому поступать она решила только на юрфак. Для этого нужно было сдавать ЦТ по русскому или белорусскому, иностранному и обществоведению.


Катя со своей учительницей по русскому Мойсейчик Тамарой Николаевной. Фото в редакцию прислала Екатерина Лукашеня

Начнем с русского. С 9 класса абитуриентка участвовала в олимпиадах по данному предмету. Два года подряд с минимальным отрывом от лидеров получала диплом II степени. Этой зимой она очень надеялась победить, но снова оказалась в списке вторых среди лучших. Диплом II степени на области не дает 100-балльный сертификат, зато позволяет выступить на республике. Катя мечтала поехать на олимпиаду, но COVID-19 изменил ее планы.

— Олимпиада была в мае, незадолго до школьных экзаменов. А вдруг, подумала я, в поездке я заболею, как тогда быть с экзаменами и ЦТ? — описывает ситуацию собеседница. — Мы поговорили с родителями, взвесили все риски и решили: лучше остаться дома. Конечно же, я плакала — очень хотелось поставить точку в олимпиадной жизни, но мое здоровье и здоровье близких все-таки дороже.

Надежда на диплом на республике и олимпиадную «сотку» исчезла, и нужно было настраиваться на ЦТ. Тестирования по русскому, признается, боялась больше всего. Переживала, что может завалить тест не из-за незнания, а из-за невнимательности.

— Не привыкла я к тому, что в языке нужно ставить крестики, — улыбается абитуриентка и тут же вздыхает. — Никогда не прощу себе 99 баллов по русскому. Я так понимаю, что в каком-то задании не туда поставила метку. Невнимательность — мой камень преткновения на пути к успеху.

Зато старанию и усидчивости Кати можно лишь завидовать. Чтобы натренировать себя «ставить крестики в заданиях», девушка прорешала все тесты, которые встречались в сборниках ЦТ с начала 2000-х.

Не менее мощной была и подготовка по обществоведению. С 10 класса дважды в неделю абитуриентка ходила к репетитору. Чем раньше, делится она мнением, начинаешь дополнительно заниматься, тем в более спокойном темпе можешь работать.

— Мы не знали, что будет в тестах, поэтому прошли и новую, и старую программы, — вводит в курс дела Катя. — Новая — по учебникам, которые выданы с 2010 года, а старая… вроде бы в 2002-м. Помню, что я прочла очень много пособий. Самое «взрослое» из них датируется 1999-м.

— И каково это после такой подготовки узнать, что у тебя 100 баллов?

— Когда мне пришла SMS, мы с другом гуляли по городу, — с улыбкой возвращается в тот момент абитуриентка. — Я так обрадовалась! Прохожие, наверное, подумали, что я сошла с ума.

«Прорешала все тесты, которые были на ЦТ по английскому с 2002 года»

В гимназии Катя училась на профиле математика-английский. Первый из предметов выбрала, потому что он здорово тренирует мозги, второй — потому что очень любит. С 7 класса в свободное времени она сама занималась иностранным — смотрела видеоуроки, фильмы с субтитрами.


Фото в редакцию прислала Екатерина Лукашеня

— В 11 классе в неделю у меня было 5 уроков английского и два факультатива. Плюс дважды в неделю я ходила на репетиторство, — коротко описывает она свое расписание.

— Зачем так много?

— Я работала на результат, — отвечает она. — К тому же, как мне кажется, программа по английскому самая сложна. На ЦТ по обществоведению, например, ты четко знаешь, что тебе нужно выучить. А чего ждать от иностранного, никогда неизвестно. Невозможно знать всю грамматику, все словосочетания и исключения. Я прорешала все тесты, которые были на ЦТ по английскому с 2002 года, но все равно сделала ошибку в артикле. В этом моменте я не была уверена, поэтому своими 98 баллами ничуть не расстроена. Кстати, я заметила, что в первые годы тесты были сложнее, но интереснее. Сейчас задания более типовые.

— Катя, когда слушаешь вашу историю, первое, что хочется спросить, зачем вам репетиторы? Вы, кажется, и сами могли бы отлично организовать свою подготовку.

— Информации во время подготовки так много, что в ней можно потеряться. Репетитор помогает тебе сориентироваться в этих потоках, объясняет непонятные моменты и дает дополнительный материал.

— В 11 классе у вас оставалось время на что-то кроме учебы?

— Я старалась правильно распределять время, поэтому могла готовиться к олимпиадам, писала сценарий к школьному выпускному, ходила репетировать вальс, — перечисляет она. — Если честно, иногда казалось, что у меня поедет крыша от такой нагрузки, но я шутила: отдыхаю во сне. Часто, бывало, только голова к подушке — и ты сразу отключаешься. А потом слышишь, как звонит будильник, и тебе снова нужно куда-то бежать. Под конец года было очень сложно, хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Но как-то выдержала.

— Как отреагировали в приемной комиссии юрфака, когда увидели ваши 397 баллов?

— Спросили, не уйду ли я от них на ФМО, — говорит Катя. — Я ответила: «Нет». Мне кажется, многие из тех, кто поступает на факультет международных отношений, делают это в надежде на то, что позже уедут из Беларуси. Но мне больше нравится вариант остаться здесь и сделать свою страну лучше. Мне здесь хорошо, тут мой дом, мои близкие. И я хочу помогать тем, кому здесь нужна моя помощь.

 
 
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Екатерина Лукашеня набрала во время вступительной кампании 397 баллов. О том, как она готовилась к тестам и планах на будущее, девушка рассказала TUT.BY.
 
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