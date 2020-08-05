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В Бресте заметили зверька, похожего на шиншиллу

05.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 августа в Бресте заметили зверька, похожего на шиншиллу. Видео с животным опубликовали в группе «Онлайн Брест».

По словам автора видео, шиншилла была белого цвета с черными пятнами. Зверька заметили около 22.00 возле дома № 100 на улице Карбышева.

 
Теги: Брест
 
 
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Зверька заметили около дома № 100 на улице Карбышева.
 
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