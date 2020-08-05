Источник материала: Tut.by

2 августа в Бресте заметили зверька, похожего на шиншиллу. Видео с животным опубликовали в группе «Онлайн Брест» .

По словам автора видео, шиншилла была белого цвета с черными пятнами. Зверька заметили около 22.00 возле дома № 100 на улице Карбышева.