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В Бресте заметили зверька, похожего на шиншиллу
05.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 августа в Бресте заметили зверька, похожего на шиншиллу. Видео с животным опубликовали в группе
По словам автора видео, шиншилла была белого цвета с черными пятнами. Зверька заметили около 22.00 возле дома № 100 на улице Карбышева.
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Зверька заметили около дома № 100 на улице Карбышева.
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