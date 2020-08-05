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На этой неделе в Гродно откроют проспект Янки Купалы, а на следующей - закроют Карла Маркса

05.08.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается обновление улиц. Из исторического центра работы перенесли на проспект Янки Купалы, и сейчас здесь уже все в стадии завершения. С прошлой субботы началось асфальтирование почти полуторакилометрового участка проспекта от путепровода в районе торгового центра «Тринити» до улицы Гая. Проспект Янки Купалы откроют уже в четверг, а ремонтные работы продолжаться на улице Карла Маркса. С 10 августа она будет закрыта на капитальный ремонт, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

На проспекте Янки Купалы дорожники уже уложили покрытие толщиной 10 сантиметров с использованием щебеночно-крупнозернистого асфальтобетона. Верхний слой заменен на площади около 30 тысяч квадратных метров. Подъезды к остановкам выложили колотым камнем, а также обновили пешеходные переходы, где понизили бордюры, а также появилась тактильная плитка.


С понедельника, 10 августа, на капитальный ремонт закроют улицу Карла Маркса. Здесь надо заменить около 40 канализационных колодцев с плавающими люками. Асфальтирование будет проведено на финише работ до путепровода на улице Буденного. Карла Маркса откроют для движения 29 августа.


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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно продолжается обновление улиц. Из исторического центра работы перенесли на проспект Янки Купалы, и сейчас здесь уже все в стадии завершения. С прошлой...
 
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