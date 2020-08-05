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МИД: Сведений о пострадавших белорусах в Бейруте нет
05.08.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва 4 августа в Бейруте нет,
«В настоящее время сведений о пострадавших гражданах Республики Беларусь в результате взрыва 4 августа в порту Бейрута нет. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ливана», — сказано в сообщении.
МИД указал телефоны посольства для экстренной связи: +96394 888-86-53 (Сирия); +9617 053-42-12 (Ливан).
100 человек погибли, около четырех тысяч пострадали в результате сильнейшего
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МИД указал телефоны посольства для экстренной связи: +963948888653 (Сирия);+96170534212 (Ливан).
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