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МИД: Сведений о пострадавших белорусах в Бейруте нет

05.08.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сведений о пострадавших белорусах в результате взрыва 4 августа в Бейруте нет, сообщил МИД Беларуси в Twitter.


Фото: Reuters

«В настоящее время сведений о пострадавших гражданах Республики Беларусь в результате взрыва 4 августа в порту Бейрута нет. Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ливана», — сказано в сообщении.

МИД указал телефоны посольства для экстренной связи: +96394 888-86-53 (Сирия); +9617 053-42-12 (Ливан).

100 человек погибли, около четырех тысяч пострадали в результате сильнейшего взрыва, который прогремел в порту Бейрута. Из-за взрыва, мощность которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5, разрушенными и покореженными оказались сотни домов. Сейчас идут спасательные работы, больницы города переполнены.

 
 
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МИД указал телефоны посольства для экстренной связи: +963948888653 (Сирия);+96170534212 (Ливан).
 
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