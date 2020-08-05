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Глава КГК появился на избирательном участке в Каменной горке

05.08.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава КГК Иван Тертель был замечен на избирательном участке в минской гимназии № 43 в Каменной горке.

Вероятно, новый глава Госконтроля принял участие в досрочном голосовании. Около 11.30 он зашел в гимназию на избирательный участок, провел там пару минут и ушел дожидаться на парковке машину.

4 августа в стране началось досрочное голосование на выборах президента. По данным ЦИК, всего в списки избирателей включены 6 млн 836 тысяч 585 человек.

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 4,98 процента, сообщили в ЦИК.

 
 
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Глава КГК Иван Тертель был замечен на избирательном участке в минской гимназии № 43 в Каменной горке.
 
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