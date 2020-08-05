|
Глава КГК появился на избирательном участке в Каменной горке
05.08.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава КГК Иван Тертель был замечен на избирательном участке в минской гимназии № 43 в Каменной горке.
Вероятно, новый глава Госконтроля принял участие в досрочном голосовании. Около 11.30 он зашел в гимназию на избирательный участок, провел там пару минут и ушел дожидаться на парковке машину.
4 августа в стране началось досрочное голосование на выборах президента. По данным ЦИК, всего в списки избирателей включены 6 млн 836 тысяч 585 человек.
В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси явка составила 4,98 процента,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава КГК Иван Тертель был замечен на избирательном участке в минской гимназии № 43 в Каменной горке.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)