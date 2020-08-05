От 1988-го до 2020-го. Какими были самые массовые акции протеста в Беларуси за последние 30 лет

Источник материала: Tut.by

Последний митинг Светланы Тихановской на Бангалор в Минске собрал, по данным правозащитников, около 63 тысяч человек. МВД заявило , что через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамочными металлодетекторами, прошли чуть более 18 тысяч. В любом случае, это была одна из самых запоминающихся акций современности. 6 августа на Бангалор должен был пройти еще один митинг Тихановской, но власти захотели провести там городской праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. Мы решили вспомнить запоминающиеся митинги 1990-х и двухтысячных годов в Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый массовый антикоммунистический митинг разгоняли газом и дубинками

30 октября 1988 года в БССР прошел первый массовый антикоммунистический митинг. Руководило им общественно-политическое движение БНФ «Адраджэньне». Участники митинга направились на северо-восточную окраину Минска к урочищу Куропаты, этот митинг проходил на Дзяды. Во главе колонны был Зенон Позняк.

Против участников акции протеста власти БССР направили милицию и внутренние войска. Для разгона демонстрации применяли слезоточивый газ «Черемуха».

По разным оценкам, в митинге участвовало 15−20 тысяч человек.



Перед участниками акции выступает Зенон Позняк. Фото: vytoki.net

— Тут два моманты: мы на ўласныя вочы бачылі, як прымяняўся гвалт у адносінах да людзей, як іх пачалі хапаць і цягнуць у «варанкі». А другі момант — гэта тое, як моладзь скандавала «Вандэя!» Запомнілася такая карцінка: дзяўчына на плячах у хлопца размахвае сьцяжком і звонкім дзявочым голасам выкрыквае: «Вандэя!» у адказ на заклік палкоўніка, які ўсё звяртаўся да людзей, каб яны разыходзіліся. І крык гэты дзявочы дружна падхопліваўся маладымі людзьмі, — передавал БелаПАН слова поэта Анатолия Вертинского:

Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Гриц, который фотографировал десятки митингов и акций протестов, рассказывает, что в 1988 он, студент факультета журналистики БГУ, тоже был на этой акции. По его словам, задержания участников митинга происходили около Московского кладбища.

— Меня там задержали, порвали куртку, когда меня хватали, мои очки подобрал поэт Сергей Законников, он и передал очки моим друзьям по журфаку. Во время акции применялись газы, были столкновения с милицией, — делится он своими воспоминаниями.

Журналист и политик Сергей Наумчик в материале на «Радыё Свабода» вспоминал цитату Михаила Горбачева: «Как так случилось, что белорусы вышли против советской власти? Спокойный, дисциплинированный народ».

Первый разрешенный митинг с бело-красно-белой символикой прошел на стадионе «Динамо»

19 февраля 1989 года в Минске на стадионе «Динамо» прошел митинг БНФ, он был разрешен властями, поэтому никаких разгонов не было. Тогда на митинге собралось около 40 тысяч человек. Выступал Зенон Позняк, люди приходили с бело-красно-белыми флагами.



Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

— Было очень много людей, все происходило в чаше стадиона «Динамо», люди собирались на трибунах, выступающие располагались внизу, — говорит Сергей Гриц.

Однако на митинге была не только бело-красно-белая символика. Люди приходили с флагами БССР, СССР, российским триколором, литовским флагом.





Акция в феврале 1989 года стала известна как «митинг в поддержку перестройки».

Ранее один из основателей БНФ Винцук Вечерко рассказывал TUT.BY , что митинг длился примерно два часа:

— Мы ўсе ў шапках зімовых, хаця, паводле дэмакратычнага этыкету, шапку, звяртаючыся да людзей, трэба здымаць. Але не ўсе здымалі, таму што можна было мазгі адмарозіць. Але народ трываў, слухаў, не сыходзіў. Таму што гэта было абсалютна беспрэцэдэнтнай падзеяй, таму што да таго нічога падобнага ў савецкі час не было і нельга сабе было ўявіць.



Фото: архив Винцука Вечерко

В тот день на митинге выступали также поэт и бард Сержук Соколов-Воюш, Виктор Ивашкевич, Сержук Витушка, Вячеслав Жибуль.

— Улады, аднак, нагналі сваіх змабілізаваных. Відаць, гэта былі сябры якіх-небудзь парткамаў, нізавых узроўняў. Ім былі раздадзеныя стандартныя плакаты: «Перестройку начни с себя». Значыць, што мы ўсе кепскія, не працуем на дабро сацыялістычнай дзяржавы, з’яўляемся дэмагогамі і дармаедамі, ці кім… Замест «мітынгаваць» трэба «працаваць». Спачатку на стадыён запусцілі чатыры велізарныя аўтамабілі МАЗ, нейкай на той час новай мадэлі, якія страшэнна раўлі. Гэта стварала дастаткова непрыемны фон, але ў іх на баках было напісана «перестройка». І гэта павінна было ці нас, ці гледачоў пераконваць, што там і ёсць сапраўдная перабудова, а мы — балбатуны, — рассказывал Винцук Вечерко.

В 1991 на митинги рабочих приходили по 100 тысяч человек

В 1991 году в Минске прошла серия забастовок рабочих. Активный участник забастовки рабочих в апреле 1991 года, депутат Верховного Совета Республики Беларусь (1990−1995 годов) Сергей Антончик рассказывает, что эти митинги начались внезапно в апреле, в ответ на резкое увеличение цен. Тогда цены выросли на 65−70%. Численность митингов была 40−100 тысяч человек.

Рабочие, по словам Антончика, митинговали 14 дней беспрерывно и выходили на площадь Ленина (сейчас площадь Независимости) каждый день. В то время был создан республиканский стачечный комитет, а забастовки из Минска охватили и другие города. Например, в Орше была парализована работа целого железнодорожного узла.



Фото: Сергей Брушко, 90s.by

— Цены на продукты повысили, стоимость обедов, а на обеды выдавали талоны, выросла и в заводских столовых, люди бросали работу и выходили на улицу в рабочей одежде, в касках и комбинезонах… Это была только причина, но на самом деле Советский союз исчезал, люди искали другой жизни, и естественно протест вылился в массовые забастовки. В апреле 1991 года на забастовку вышли три завода: электротехнический, шестерен и завод автоматических линий. Рабочие перекрыли дорогу и устроили спонтанный митинг. Пошел слух про то, что заводы остановились, перекрыта улица Козлова, не ходят трамваи и идет спонтанный митинг, и на второй день вышел тракторный завод и автомобильный завод. Были перекрыты железнодорожные пути в Орше, не шли поезда в Россию, потому что оршанский узел был парализован. Забастовал Солигорский калийный комбинат, из Солигорска делегация горняков шла в Минск пешком. Более 100 заводов бастовали и выходили на улицу. Митинг шел беспрерывно, люди расходились вечером, утром приходили на работу, снова выстраивались колонной и выходили на площадь.

Требования бастующих сначала были экономическими: повысить зарплату, пенсии, провести компенсации и доплаты к зарплатам из-за роста цен. Однако потом появились и политические требования: например, вывести парткомы с территории предприятий. Тогда в президиуме Верховного совета приняли делегацию рабочих, и они туда принесли свои требования, одним из них были выступления на телевидении.

— И мы имели каждый день по 15 минут прайм-тайм на телевидении и могли говорить, все что угодно, без купюр, — вспоминает Сергей Антончик.

После прихода к власти Лукашенко первой акцией протеста был перфоманс студентов с БССРовским флагом

Журналистка телеканала «Белсат» Любовь Лунева рассказывает, что после прихода Лукашенко к власти первая оппозиционная акция прошла в 1995 году после референдума. Один из вопросов на нем касался замены государственной символики и отказа от герба «Погоня» и бело-красно-белого флага. Студентов это возмутило, а особенно то, что флаг разорвали.

— Сейчас это называется перфоманс, но тогда это была акция, когда студенты обошли гуськом администрацию президента и БССРовский флаг повесили на туалет возле театра Янки Купалы. Я тогда работала в университете и сама видела, как брутально задерживали и студентов, и просто прохожих, — говорит Любовь Лунева, которая в то время работала на истфаке БГУ.

Как пишут naviny.by , флаг с туалета потом сняли, разорвали на куски и подожгли. Изначально милиция в происходящее практически не вмешивалась, но потом разгонять студентов приехал ОМОН.

По словам Любови Луневой, в этой акции участвовали студенты истфака, геофака, мехмата БГУ, были представители партии любителей пива.

— До этой акции у нас был период оттепели и оппозиционных акций не было. Это была первая такая акция, а потом пошло и поехало. Студенты стали ходить на митинги, как на работу, с истфака там было очень много студентов.

Во время «Минской весны» переворачивали милицейские машины

24 марта 1996 года минчане вышли на традиционную акцию ко Дню воли, ее организовал БНФ, а возглавил лично Василь Быков. Акция проходила накануне подписания первых интеграционных соглашений с Россией и вылилась в целую серию массовых протестов. Позже эти протесты войдут в историю как «Минская весна».

По разным данным, в несанкционированном шествии по проспекту Скорины (сегодня — Независимости) участвовало от 15 до 30 тысяч человек. Несколько раз они прорывали кордоны милиции и вступили в столкновение со спецназом у телецентра и здания КГБ.

— В то время на акции протеста выходило очень много интеллигенции, кстати, выходили и учителя средних школ, — вспоминает журналистка Любовь Лунева. — Были оценки, что шло более 70 тысяч участников. Помню момент, когда люди стояли около телецентра на Коммунистической и для разгона задействовали спецназ, внутренние войска.

Самой массовой и ожесточенной акцией во время «Минской весны» стал «Чернобыльский шлях» 26 апреля. Накануне в столице распространялись слухи, что для подавления протестов в Минск может быть заброшен российский спецназ.



Фото: Георгий Лихтарович, vytoki.net

Оценки численности участников разнятся — от 30 до 60 тысяч человек. В Минск тогда приехали украинские националисты из УНА-УНСО и, по словам участников акций и журналистов, именно они переворачивали милицейские машины на знаменитом кадре с той акции.



Фото: 90-s.by

Фотокорреспондент Сергей Гриц рассказывает, что во время «Чернобыльского шляха» в 1996 году, когда были столкновения участников акции протеста и силовиков, его самого чуть не придавило перевернутым авто милиции.

— Силовики применяли против протестующих газ, дубинки, повсюду были драки. Мне попалась на глаза съемка коллеги, он фотографировал с одного из балконов домов, и в кадре было, может, человек 40 — и все дрались, были и дубинки, и струя газа.



На акции 26 апреля выступил и Зенон Позняк, который вернулся в Беларусь, но после нее он снова уехал за границу. Фото: Георгий Лихтарович, vytoki.net

Во время акции задержали сотни людей, Александр Лукашенко устроил разнос силовикам за пассивность. Несколько украинских националистов были осуждены по уголовным статьям и вышли из белорусской тюрьмы в конце 1996-го — 1997 годах. Следующую акцию протеста под руководством Николая Статкевича меньше чем через неделю, 1 мая, жестко разогнали.

В апреле 1997-го протестовали против соглашения о союзе с Россией

1−2 апреля 1997 года в Минске проходили акции в связи с подписанием соглашения о создании союза Беларуси и России. Журналистка Любовь Лунева вспоминает акцию 2 апреля, когда в районе российского посольства начались столкновения участников митинга с силовиками, милиция использовала дубинки, в тот день избили и журналистку Ирину Халип.

— Я никогда не забуду одного мужчину. Возле российского посольства начался разгон, а там между улицами Максима Богдановича и Куйбышева были двухэтажки, и выходит мужик в возрасте, в шлепанцах, с собачкой, спрашивает у спецназовца: «А что здесь происходит?» Они за него — и в машину, а собака осталась. Мы решили найти его квартиру и отвести собаку домой, дверь открывает женщина, смотрит — собака, спрашивает, а где Коля. А Колю забрал спецназ. Она говорит: «Да ладно, мы же с ним ругаемся, потому что он за Лукашенко, а я против. Как его могли забрать?»

На следующий день были суды над задержанными, а их было много. В те времена мне еще разрешали милиционеры зайти в автозак, помню, в одном было много студентов консерватории, и я сказала им написать мне на руке ручкой номера телефонов родителей, чтобы позвонить и сказать, где они. В те времена никому не сообщали, где задержанные и в какой суд повезут. Смотрю, в автозаке сидит этот Коля и говорит, что вот пообщался с задержанными и сам их бы поставил к стенке, были бы коммунисты у власти с ними бы не церемонились. В итоге этому Коле тоже дали штраф, даже не спросив, что он там делал во время задержания и не дав ничего объяснить. С тех пор этот мужчина и ходил на акции протеста как на работу.

Любовь Лунева рассказывает, что самые массовые акции, на ее взгляд, в истории современной Беларуси были именно в 1996—1997 годах, в то время собиралось по 35−50 тысяч участников чуть ли не каждое воскресенье и это было обычное дело, в этом не было ничего удивительного.

Во время «Марша Свободы» людей тащили в автозаки за волосы, сбивали с ног

17 октября 1999 года в Минске прошел «Марш Свабоды». По сути акции предшествовали политические события, прошедшие задолго до него: референдум в 1996 году, когда часть депутатов Верховного Совета ХІІІ созыва вошла в состав нового парламента (Палаты представителей Национального собрания), а другая часть осталась в старом и возникли вопросы с тем, какой парламент легитимный. В 1999 году Виктор Гончар провел альтернативные выборы, и это тоже стало подоплекой для марша.

Как пишет издание 90-s.by , в «Марше Свободы» участвовали более 30 тысяч человек, организаторы планировали собраться с участниками акции на площади Якуба Коласа и провести шествие по проспекту Франциска Скорины до площади Независимости, однако власти запретили движение по этому маршруту, колонну отправили на Бангалор в парк Дружбы народов. После митинга в парке участники акции пошли в центр города, дошли до Площади Победы, затем по улицам Козлова и Змитрока Бядули, шествие достигло улицы Первомайской.

— Я помню, что на этой акции протеста было очень много людей. Люди шли по трамвайным путям по улице Первомайской, и вот они спускались в районе парка Горького и теперешнего ресторана «Камяніца» и как только его прошли, внизу перед мостом стояли очень серьезные кордоны милиции. На углу была складирована тротуарная плитка, и протестующие начали этой плиткой бросаться в милицию, милиционеры сначала отступили, но потом рванули вперед, был очень жесткий разгон демонстрантов. Даже потом по телевизору показывали кадры, как люди просто прыгали в Свислочь, удирая от милиции. Очень много людей вылавливали в парке Горького, — рассказывает Сергей Гриц.



Фото: 90s.by

— В какой-то момент, как колонна шла, выскочили солдаты и стали перекрывать шеренги протестующих, участники протеста шеренги прорвали, потому что шла большая толпа. Люди дошли уже до моста в районе парка Горького, и с той стороны улицы были подтянуты все силы: стояло милицейское начальство, плотные шеренги, спецназ… Я помню эту кучу брусчатки, протестующие ее брали и стали кидать, а молодые милиционеры ее поднимали и кидали обратно. Потом началась зачистка, разъяренные силовики кинулись с дубинками и били всех, кто попадался под руку. Мне так шарахнул один по руке и диктофону, что его пришлось ремонтировать, правда, звук восстановился. Людей оттеснили к речушке, там их сбивали с ног, тащили за волосы. Была дама в малиновой шляпке и полупальтишке, так вот ее потащили прямо за волосы, а шляпка осталась на земле. Она кричала, что у нее 2-я группа инвалидности, мол, что вы делаете, но это было бесполезно, — вспоминает журналистка Любовь Лунева.

По ее словам, после этого марша были возбуждены уголовные дела и судили Николая Стакевича, Валерия Щукина, несколько молодых людей тоже попали в СИЗО на улице Володарского.

Палаточный городок в 2006 году просуществовал трое суток, потом его ликвидировали

19 марта 2006 года после очередных выборов президента люди вышли на Октябрьскую площадь. При этом еще до закрытия избирательных участков наблюдатели от оппозиции заявляли о нарушениях на выборах, а глава ЦИК Лидия Ермошина отрапортовала , что, по предварительным данным, лидирует Александр Лукашенко и второго тура выборов не будет. Она также заверила, что никаких серьезных нарушений на избирательных участках зафиксировано не было, а наблюдатели от ОБСЕ, по ее словам, предвзято отнеслись к оценке выборов в Беларуси.



Фото: Reuters

На площадь вышли несогласные с результатами выборов, люди скандировали лозунги «Жыве Беларусь», «Ганьба ўладам!», «Свободы и правды!». По данным оппозиции, тогда на площадь пришло около 30 тысяч протестующих.

— Помню, как во время митинга люди залезали на проходящий мимо транспорт, было много бело-красно-белых флагов и флагов Евросоюза, и даже был российский флаг. Вечером 19 марта пошел очень сильный снег, — вспоминает те события фотокорреспондент Сергей Гриц.

— В 2006 году людям даже СМС приходили, чтобы они не ходили на площадь и остерегались терактов. Но люди шли. Помню, как незнакомые сидели в кафе рядом с площадью, смотрели на часы, и без пяти восемь все встали как по команде и пошли на площадь. За пять минут на площади поднялись флаги, свист раздался, кто-то крикнул «Жыве Беларусь!», была лавина людей, — вспоминает журналистка Любовь Лунева.

Именно тогда, в марте 2006-го, на площади участники акции протеста разбили палаточный городок, лагерь просуществовал трое суток.



Фото: Reuters

— Помню, когда уже стоял палаточный городок, коммунальники заваривали люки, чтобы протестующие не использовали их для своих нужд. Тех, кто выходил из палаточного городка, задерживали, милиционеры контролировали, чтобы никто из горожан не приносил протестующим еду. Пока лагерь существовал, власти пригласили прессу на крышу Дворца Республики, и они снимали на огромной пустой площади этот небольшой палаточный городок. Это был прием, чтобы показать малочисленность и незначимость этого палаточного лагеря. Но надо понимать, что в то время он уже был оцеплен, туда люди уже не могли ходить, не было возможности накапливать обитателей, — говорит Сергей Гриц.



Фото: Reuters

— Людей на подходе к палаточному лагерю задерживали, кто-то хотел сходить в туалет — выходил и его тоже задерживали. Окрестина было забито. Помню, при мне привезли автобус задержанных, стоят люди, передать передачи, выходит начальник и говорит, что нет места. Те сигналят — откройте ворона, а он говорит, нет, некуда их размещать, — говорит Любовь Лунева.

В ночь с 23 на 24 марта палаточный городок ликвидировали . Тогда на Октябрьской находилось 35 палаток и примерно 500 человек . Когда палаточный лагерь разметали, все подчищала коммунальная машина. Всех несовершеннолетних задержанных отпустили. Остальных участников акции сотрудники различных спецподразделений МВД силой заставили сесть в подъехавшие к месту событий автобусы. Всего, по данным правозащитников, во время ликвидации палаточного городка в Минске было задержано более трехсот человек.

— Суды были бесконечные: с утра до вечера, задержанные и суды, задержанные и суды, — говорит Любовь Лунева. — 25 марта была акция протеста и после митинга в сквере Янки Купалы люди пошли выразить солидарность с теми, кто на Окрестина. Тогда при разгоне силовики использовали шумовые гранаты, шла целая рота в какой-то химзащите, я была между толпой и спецназом, не знаю, как устояла на ногах. Эта была какая-то мясорубка.

Плошчу-2010 зачистили за семь минут

19 декабря 2010 года, десятки тысяч людей вышли на улицы Минска, протестуя против традиционного итога президентских выборов. Это была одна из наиболее массовых акций протеста, которая вошла в историю как «Плошча-2010». По разным оценкам, на улицы столицы вышли от 15 до 40 тысяч человек.





На выборах-2010 было десять кандидатов в президенты, восемь из них — оппозиционеры. В центре Минска акция протеста начала собираться еще до объявления результатов голосования. Участники, среди которых были и кандидаты в президенты, выступали за проведение повторных выборов — без участия Александра Лукашенко. Акция началась на Октябрьской площади, но потом люди пошли по проспекту Независимости к Дому правительства, милицейский спецназ брутально зачистил площадь за семь минут, а сотни людей оказались арестованы, десятки — попали за решетку по делу о массовых беспорядках.





— Люди сначала собирались на Октябрьской площади, потом были призывы идти к Дому правительства, огромная толпа остановились в районе памятника Ленину. В тот момент и послышались звуки штурма Дома правительства, окна и двери ломали, изнутри они были изнутри забаррикадированы столами. Бьющих было не очень много, лица были закрыты. Потом начали заезжать автозаки и появился ОМОН, — вспоминает фотокорреспондент Сергей Гриц.





Оппозиционные кандидаты после случившегося говорили, что это была провокация. Всего, по оценкам правозащитников, в ту ночь были задержаны около 800 человек, в том числе журналисты. Часть задержанных получила штрафы и сутки за административные правонарушения. 49 человек, включая нескольких экс-кандидатов в президенты, в 2011 году осудили по делу о массовых беспорядках, многие получили тюремные сроки.

В 2018 году на День Воли был настоящий праздник

Обычно на День Воли проходят митинги. Однако 25 марта 2018 года на площади Парижской Коммуны возле Большого театра оперы и балета в Минске прошел праздничный концерт в честь 100-летия БНР. Концерт был разрешен городскими властями. По данным организаторов, всего в воскресенье через площадку праздника прошло около 50 тысяч человек (считая тех, кто выходил за турникеты и возвращался).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это был необычный День Воли — впервые за многие годы был организован большой праздник и на него дано официальное разрешение. Кроме того, за две недели до 25 марта в Минске прошел ряд мероприятий на госуровне.

Во время праздника на площади выступили священнослужители разных конфессий, организаторы зачитывали приветствие от белорусов зарубежья, выступил основатель портала TUT.BY Юрий Зиссер.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После официальной части мероприятия начался концерт. Но даже в этот день не обошлось без задержаний. Например, очевидцы сообщали, что сотрудники органов правопорядка не позволяли покидать площадку людям с бело-красно-белой символикой, требуя убрать флажки.

На Бангалор Тихановская собрала около 60 тысяч человек

30 июля 2020 года в Минске на Бангалор прошел большой агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным правозащитников, туда пришли около 63 тысяч человек. МВД со своей стороны заявило , что через металлодетекторы прошли чуть более 18 тысяч.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидат в президенты Светлана Тихановская начала выступление на белорусском языке, потом перешла на русский. Она в очередной раз заявила о том, что идет в президенты ради своего мужа, ее главные цели — в освобождении политзаключенных, проведении новых честных выборов и референдуме о возвращении к Конституции 1994 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Она говорила о задержаниях на мирных акциях, российских боевиках, которых привязали к Тихановскому, непростой жизни обычных белорусов. И в очередной раз повторила, что пришедшие к ней на пикет и в целом поддерживающие объединенный штаб люди — мирные белорусы.

Любовь Лунева считает, что творческой интеллигенции, оппозиционеров, которых мы знаем как оппозиционеров и привыкли видеть на акциях, сейчас на акциях не видим. И это главное отличие нынешней акции от тех, что были раньше.

— На улицы сейчас выходят обыватели, я не говорю, что это не интеллигентные люди, но я имею в виду, что выходят люди, которые ранее не выходили. А на тех акциях были люди более идейные, если можно так выразиться, там люди выходили за идею. Сегодня мы, журналисты, спрашиваем, почему вы пришли в парк Дружбы народов, и большинство отвечает, потому что устали жить с этим президентом, хотят нового президента или подумали, что хуже уже не будет. А люди, которые выходили на акции в 90-е, 2000-е, если мы спрашивали, почему пришли, говорили: хочу, чтобы Беларусь была незалежная, чтобы мы жили как в Европе, чтобы у нас работали институты демократии, чтобы соблюдались права человека. На этих акциях никто такого не говорит. Люди говорят, что хотят лучшей жизни.