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В микрорайоне Малиновка открыли современный многофункциональный комплекс
05.08.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка открыли современный многофункциональный комплекс. В просторных залах смогут готовиться к соревнованиям профессиональные спортсмены-фигуристы, гребцы, акробаты. Воспользоваться современными тренажерами смогут и обычные горожане: комплекс расположен прямо в студенческой деревне на месте бывшего фуд-корта II Европейских игр. Также в спортивном центре можно арендовать поля для игр в футбол, баскетбол, гандбол. Предусмотрена и зона буфета, она уже открыта.
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Еще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка открыли современный многофункциональный комплекс. В просторных залах смогут готовиться к...
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