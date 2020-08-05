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В микрорайоне Малиновка открыли современный многофункциональный комплекс

05.08.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка открыли современный многофункциональный комплекс. В просторных залах смогут готовиться к соревнованиям профессиональные спортсмены-фигуристы, гребцы, акробаты. Воспользоваться современными тренажерами смогут и обычные горожане: комплекс расположен прямо в студенческой деревне на месте бывшего фуд-корта II Европейских игр. Также в спортивном центре можно арендовать поля для игр в футбол, баскетбол, гандбол. Предусмотрена и зона буфета, она уже открыта.

 
 
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Еще одна спортивная точка на карте столицы. В микрорайоне Малиновка открыли современный многофункциональный комплекс. В просторных залах смогут готовиться к...
 
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