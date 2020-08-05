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Белорусские военные отработали посадку самолетов на автомобильную трассу М1
05.08.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосадка прошла успешно. Белорусские военные отработали посадку самолетов на автомобильную трассу М1. Боевые машины МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 приземлились на заранее подготовленный аэродромный участок дороги. Учения прошли согласно запланированному сценарию. После посадки воздушные суда вылетят на полигон "Ружаны" и нанесут авиационный удар по наземным целям.
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Посадка прошла успешно. Белорусские военные отработали посадку самолетов на автомобильную трассу М1. Боевые машины МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 приземлились на заранее...
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