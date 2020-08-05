В Гродно муж убил свою жену, а потом покончил с собой. В квартире находилась дочь супружеской пары

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина убил свою жену, а потом закрылся в ванной и покончил с собой. В этот момент в квартире находилась 12-летняя дочь супругов. Трагедия произошла в одной из многоэтажек на проспекте Янки Купалы в областном центре.





42-летний Вадим и 39-летняя Ольга по словам знакомых семьи находились в стадии развода и жили отдельно. Вадим — у своего брата, а Ольга с дочерью Дашей в квартире на проспекте Янки Купалы.

— Ольга до замужества жила в Юратишках. Красивая и спокойная девушка. Училась в Гродненском университете и в Гродно же и вышла замуж. Они всей семьей приезжали к ее родителям. А потом, говорили, что что-то у них не заладилось и они решили развестись, — говорят знакомые семьи из Юратишек Ивьевского района. — Они недавно с подругой у нее дома сидели и муж пришел, так та подруга потом Оле сказала, что, мол, ты бы его домой не пускала, а то что-то у него с головой не так. Ну и вот так получилось.

Гродненские соседи семьи о трагедии знают.

— Это случилось на прошлой неделе, — говорят пожилые женщины на одной из детских площадок у дома и показывают окна квартиры, где все произошло. — Говорят, мы же не знаем никаких подробностей, что он ударил ее несколько раз молотком. А потом сам закрылся в ванной и тоже все. Дочь нашли живой и в больницу увезли. Она, бедная, там сутки провела с двумя мертвыми. А потом его брат пришел и все это увидел. Тут, конечно, милиция и скорая были. А больше мы ничего не знаем.





По словам соседей, брат мужчины приехал в квартиру вечером 30 июля и увидел, что в одной из комнат лежит вся в крови Ольга — женщина была мертва, в закрытой ванной комнате — Вадим также без признаков жизни, а их 12-летняя дочь — Даша — в одной из комнат. У нее были следы побоев на теле и сломана рука. Девочка была в сознании. Ее госпитализировали.

— Да тут что-то постоянно происходит. Несколько недель назад парня в одном из подъездов убили. Поднимаюсь убирать подъезд, а там все в крови. А потом вот этот случай. Говорят, конечно, о нем всю неделю, — рассказывает дворник.





В какой-то момент у подъезда появились родственники погибших, однако разговаривать с журналистами о произошедшем не захотели, сказав лишь, что случаем занимаются следователи.

В Следственном комитете сообщили , что вечером 30 июля сотрудниками милиции с признаками криминальной смерти были обнаружены тела мужчины и женщины.

— Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе версию о том, что 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, и от полученных телесных повреждений она скончалась. После чего он, находясь в ванной комнате, совершил суицид. Кроме того, в квартире с телесными повреждениями обнаружена их 12-летняя дочь, которая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства получения девочкой повреждений устанавливаются, — сообщает Следственный комитет.

По предварительным данным, супруги собирались расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество, проживали отдельно.

УСК по Гродненской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.





Ольгу похоронили в Юратишках на православном кладбище, ее мужа — в Гродно.