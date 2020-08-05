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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ретромодели спортивных, легковых и грузовых машин в мини-автопарке столичного моделиста В милли- и даже нанометрах. Столичный моделист с ювелирной точностью создает уменьшенные в несколько сотен раз копии автомобилей. С мастерами, которые делают такие...

В милли- и даже нанометрах. Столичный моделист с ювелирной точностью создает уменьшенные в несколько сотен раз копии автомобилей. С мастерами, которые делают такие экземпляры, а также коллекционируют модели, встретиласьЭто ретромодели спортивных, легковых и грузовых машин. В мини-автопарке - также герои советских кинофильмов: автобус Ikarus с надписью "Беларусь" из фильма "Водитель автобуса" и грузовик МАЗ из киноленты "Мировой парень".Вадим Покровский более 30 лет увлекается этим ремеслом. Благодаря таким автомоделям, коллекционеры пополняют свои мини-гаражи.Модели - копии в 43 масштабе. Главная задача - визуальное сходство с оригиналом.Скульптор, ювелир и автослесарь. Мастер-моделист должен владеть определенными качествами: усидчивость, терпение, знание конструкций автомобилей разных времен. С одной стороны художник, с другой - инженер, одержимый своим делом.Вячеслав Швец почти все свое время посвящает машинам - ремонтирует большие авто и коллекционирует маленькие. В его мини-парке - более полутысячи моделей.А в коллекции Сергея Мухлаева - модели, которые он приобретал в разных странах мира. Масштаб - 1 к 18.Подобные коллекции будто переносят в прошлое на машине времени. Кинофильмы, любимые герои, чемпионы автоспорта.Детское увлечение и игра в машинки иногда становится первым шагом к хобби и даже профессии - создавать новые авто или собирать коллекцию.