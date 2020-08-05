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Сеть автозаправочных станций Белоруснефти в этом году прирастет на 13 новых АЗС
05.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни станут не просто местом продажи топлива, а мультикомплексами широкого придорожного сервиса. Такой курс в Беларуси был взят еще в 2005 по поручению Главы государства. Сегодня сеть белорусских АЗС - это уже 570 объектов европейского уровня. Кроме традиционных бензоколонок, здесь магазины, хлебопекарни, рестораны, прачечные и мини-СТО с самообслуживанием. Все для удобства наших и зарубежных водителей. О настоящем, будущем белоруской сети АЗС и ее работе в контексте эпидемиологической ситуации в мире - репортаж Анны Ковалевой.
АЗС Белоруснефти становятся мультикомплексами с широким функционалом
Мир выходит из заморозки, движение в белорусском приграничье оживает. Основной поток - это пока транзитные большегрузы. Но есть уже и легковые авто, и трансферы туристов. Иностранных гостей особенно прибавилось на заправочных станциях. Поэтому здесь маски, перчатки, дезинфекторы и даже соответствующая медтехника. А оформить заказ можно и без общения с оператором АЗС.
Абсолютная новинка - вот такая умная касса. Сенсорный монитор, по сути, виртуальное меню. Здесь есть все: от кофе и чая до обеденных блюд и десертов. Терминал самообслуживания быстро примет заказ и проведет безналичный расчет.
К слову, комплексный подход на белорусских заправках давно не новость. Так, эта АЗС вблизи украинской границы реконструкцию пережила недавно. Причем без прекращения топливной заправки автомобилей. Теперь это и в чем-то станция техобслуживания, продуктовый и магазин промтоваров. Есть комната мамы и ребенка с пеленальным столиком и даже мини-прачечная.
Серьезный апгрейд коснулся и фуд-зоны корпоративного стиля "Заўжды ЦікаVа". Итальянская пицца или белорусские колдуны и хлеб. Теперь все по правилам гильдии шеф-поваров Беларуси. Здесь же бесплатный Wi-Fi и возможность зарядить телефон. Водители из Литвы, Украины и России уже успели оценить обновление.
"В целом заправки очень хорошие. Коллектив данной заправки очень хороший. Вкусно готовят».
"В Беларуси заправки очень хорошие, радует, что есть кафе".
"Все есть. Все хорошо. Кроме заправочки, и кофе, и ресторан, и пополнить счет можно. Не вопрос, все хорошо".
Сеть АЗС растет. Новая станция обрела прописку на М-10. Это артерия международного значения. Она же объездная трасса Гомеля, которая выводит на все направления Беларуси. АЗС 89-я в регионе, району принесла 14 новых рабочих мест. Для заправки дизельное топливо и все виды автомобильных бензинов, в том числе новый фирменный "Флагман".
Андрей Федорович, директор РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт": "Благодаря принятому решению Главой государства о создании в 2005 году бытовой сети на базе государственного производственного объединения "Белоруснефть" сегодня мы имеем мощное современное предприятие полного цикла - от скважины до АЗС".
Сергей Каморников, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "Сегодня сеть составляет более 570 объектов. Это не только торговля топливом, это крупнейшая в республике сеть электромобильных зарядок. И в этой части мы продолжаем свое развитие".
Сеть растет в качестве и количестве. Ежегодно плюс 15-20 новых АЗС. В планах до конца года открыть еще 12 современных мультизаправочных комплексов.
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Они станут не просто местом продажи топлива, а мультикомплексами широкого придорожного сервиса. Такой курс в Беларуси был взят еще в 2005 по поручению Главы...
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