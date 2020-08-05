Производство акустических пианино белорусского производства возродили в стране

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Гарантию же дают как минимум лет на 15

Чтобы "Беларусь" звучала гордо, нужно вложить частичку души

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Заниматься музыкой теперь можно на акустических пианино белорусского производства. Возродить в стране выпуск этого инструмента - поручение Главы государства. Задача была поставлена в присутствии основных потребителей - творческой молодежи. Молодые люди, и это не секрет, приоритет государства, а, значит, необходимо было создать условия для их реализации. Чем и занялись разработчики нового фортепиано.побывала на производстве.Утонченный силуэт, отборные материалы - от форте до пиано. И сделано в Беларуси. Этот экспонат одним своим видом "сам себя продает". Когда-то в легендарном магазине звучала музыка борисовского коллеги, теперь же место занял современный эквивалент "в смокинге".А как звучит - разобраться попросили эксперта. Выдержал ли напор таланта инструмент?Модель усовершенствовали доводчиками. Так что страховой случай не наступит, исполнителям ничего не грозит. Гарантию же дают как минимум лет на 15. Новые фортепиано уже заняли свои места в учебных залах - без инструментов не останется никто.Поручение, которое Президент курирует лично. Сегодня, как и вчера, молодежь и ее потребности - в приоритете. Ведь от этого зависит, как будет звучать "Беларусь" в мире.Продукт высокого спроса получился как минимум на 50 % белорусским. В локализации имеет значение авторство, а оно за нашими мастерами-реставраторами. Каждый молоточек и гаммерштиль крепятся вручную.Cборка инструмента проходит в несколько этапов. Но для того, чтобы "Беларусь" звучала гордо, нужно вложить не только отечественные комплектующие, но и частичку души. Большинство стадий производства проходит вручную, поэтому каждый из мастеров вправе оставить вот такой именной автограф со своими инициалами для будущих поколений.Кстати, Янковский - фамилия говорящая. На фабрике работают сразу несколько представителей династии. Принцип семейственности, который распространен в Европе, поддерживают и у нас, ведь кадры решают все.Производство прирастает штатом постепенно и набирает темп. За 2019 год предприятие выпустило 669 инструментов, а в этом году только за первое полугодие вышло 464. За количеством не гонятся, акцент - на качестве. А иначе звучать не может, когда дело касается тезки страны.