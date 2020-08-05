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Производство акустических пианино белорусского производства возродили в стране
05.08.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаниматься музыкой теперь можно на акустических пианино белорусского производства. Возродить в стране выпуск этого инструмента - поручение Главы государства. Задача была поставлена в присутствии основных потребителей - творческой молодежи. Молодые люди, и это не секрет, приоритет государства, а, значит, необходимо было создать условия для их реализации. Чем и занялись разработчики нового фортепиано. Нина Можейко побывала на производстве.
Утонченный силуэт, отборные материалы - от форте до пиано. И сделано в Беларуси. Этот экспонат одним своим видом "сам себя продает". Когда-то в легендарном магазине звучала музыка борисовского коллеги, теперь же место занял современный эквивалент "в смокинге".
Антонина Коледа, руководитель магазина: "Пианино "Беларусь" на сегодняшний день стоит на порядок бюджетнее, дешевле, выгоднее, чем аналоги производства других каких-то мировых прекрасных производителей, которые высоко ценятся".
А как звучит - разобраться попросили эксперта. Выдержал ли напор таланта инструмент?
Кирилл Барташевич, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, лауреат спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Звук можно будет услышать в другом конце помещения, если даже я буду играть его очень тихо, если постараться и специально пальцем проколоть клавишу, как это называют. Если бы я выбирал инструмент себе новый, то в топ-10 пианино "Беларусь" точно бы попало".
Гарантию же дают как минимум лет на 15
Модель усовершенствовали доводчиками. Так что страховой случай не наступит, исполнителям ничего не грозит. Гарантию же дают как минимум лет на 15. Новые фортепиано уже заняли свои места в учебных залах - без инструментов не останется никто.
Поручение, которое Президент курирует лично. Сегодня, как и вчера, молодежь и ее потребности - в приоритете. Ведь от этого зависит, как будет звучать "Беларусь" в мире.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси: "Если подвести итоги прошлого года, то нам удалось произвести и поставить в учреждения образования и культуры 652 инструмента пианино "Беларусь", 1000 других музыкальных инструментов и 2000 мы привели в надлежащее состояние. Эту работу мы продолжаем в этом году".
Продукт высокого спроса получился как минимум на 50 % белорусским. В локализации имеет значение авторство, а оно за нашими мастерами-реставраторами. Каждый молоточек и гаммерштиль крепятся вручную.
Чтобы "Беларусь" звучала гордо, нужно вложить частичку души
Cборка инструмента проходит в несколько этапов. Но для того, чтобы "Беларусь" звучала гордо, нужно вложить не только отечественные комплектующие, но и частичку души. Большинство стадий производства проходит вручную, поэтому каждый из мастеров вправе оставить вот такой именной автограф со своими инициалами для будущих поколений.
Кстати, Янковский - фамилия говорящая. На фабрике работают сразу несколько представителей династии. Принцип семейственности, который распространен в Европе, поддерживают и у нас, ведь кадры решают все.
Рената Мартынович, директор ООО "Фабрика фортепиано": "У нас есть определенный стимул для учеников, потому что мы присваиваем категории, они проходят экзамены, они изучают не только теоретическую, но и практическую часть и, соответственно, они выходят на свой новый уровень/разряд, соответственно, повышается их зарплата".
Производство прирастает штатом постепенно и набирает темп. За 2019 год предприятие выпустило 669 инструментов, а в этом году только за первое полугодие вышло 464. За количеством не гонятся, акцент - на качестве. А иначе звучать не может, когда дело касается тезки страны.
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Заниматься музыкой теперь можно на акустических пианино белорусского производства. Возродить в стране выпуск этого инструмента - поручение Главы государства....
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