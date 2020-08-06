Ребенку-аутисту, который подарил свою «Еву» Тихановской на митинге в Бресте, заказали еще одну картину

Источник материала: Tut.by

Помните, 2 августа во Брест — сила». Тихановская выступила в Барановичах и в Бресте, а до Березы не доехала из-за риска провокации">время пикета в Бресте кандидату в президенты Светлане Тихановской подарили копию картины Хаима Сутина «Ева», которую написал 12-летний брестчанин с аутизмом Матвей Вельгас? После мероприятия с мамой юного художника связался мужчина из Минска, который попросил написать для него еще одну «Еву». Матвей, как правило, не работает дважды над одним и тем же, но в этот раз сделал исключение.



Мама Матвея Ольга с картиной «Ева»

У 12-летнего Матвея — тяжелый аутизм. Мальчик практически не разговаривает. С детства свои эмоции он выражает через фотографию и живопись. На его счету несколько фотовыставок и творческих встреч.

Рисовать сына учит мама Ольга. Специализированных художественных кружков, которые подходили бы Матвею, в городе не нашлось.

— Он долгое время был фотографом. А потом на одном из фотофестивалей в качестве приза нам подарили холст. Мы подумали: зачем добру пропадать — и решили попробовать. Пять месяцев он уже только рисует. Мобильный телефон, на который сын раньше фотографировал, забросил, — рассказала TUT.BY Ольга.





Писать Матвей начинал с пейзажей и натюрмортов, затем перешли к портретам. У мальчика уже около 60 картин . Пока юный художник копирует на холст или картон готовые сюжеты. Вместе с мамой они находят интересные фото в интернете, распечатывают на цветном принтере — а затем Матвей их перерисовывает.

— Сейчас я нашла специалиста, которая и психолог, и учитель рисования. Может быть, она нас возьмет и будет с Матвеем углубленно заниматься рисованием, — пояснила Ольга.

«Еву» Хаима Сутина Матвей нарисовал во время изучения техники портрета. Ольга нашла для работы рамку и отнесла ее в подарок кандидату в президенты Светлане Тихановской, которая приехала в Брест 2 августа на пикет в парке Воинов-интернационалистов.

Картину Светлане вручили на сцене на глазах тысячи зрителей. После мероприятия команда кандидата увезла работу в Минск.



Матвей за работой. Фото из семейного архива

Сразу после того, как фотографии «Евы» Матвея попали в Сеть, Ольгу нашел минчанин, который попросил ее сына написать ему такую же.

— У Матвея своеобразный характер. Я была уверена, что он не согласится одну и ту же работу дважды рисовать. Но он согласился — и сразу ее написал. А сейчас сидит и свой автопортрет рисует. Он теперь у нас каждый день с красками, — рассказала TUT.BY Ольга.

Вторая «Ева» уже готова. Картина пока лежит у автора: по почте ее решили не посылать, а передать с оказией.

Напомним, следственный комитет наложил арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка , под арестом в том числе самая дорогая в Беларуси картина — «Ева» Хаима Сутина. Картины находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но спрятаны в опечатанном правоохранителями хранилище.