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«Мне говорили, что мое место на кухне». Моряки - о женщинах во флоте и приключениях
06.08.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работа в море — это не только большие зарплаты, но и тяжелый труд, месяцы без близких людей, риск попасть в шторм, замкнутое пространство и тоска по дому. Мы поговорили с теми, кто нашел себя в этой профессии. Они рассказали, как относятся к женщинам во флоте, какие страны поразили их больше всего, бывают ли моряки с морской болезнью, ловят ли они рыбу и как устроен быт на судне.
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«На пятом месяце в море казалось, что едет крыша».
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