«Мне говорили, что мое место на кухне». Моряки - о женщинах во флоте и приключениях

Источник материала: Tut.by

Работа в море — это не только большие зарплаты, но и тяжелый труд, месяцы без близких людей, риск попасть в шторм, замкнутое пространство и тоска по дому. Мы поговорили с теми, кто нашел себя в этой профессии. Они рассказали, как относятся к женщинам во флоте, какие страны поразили их больше всего, бывают ли моряки с морской болезнью, ловят ли они рыбу и как устроен быт на судне.