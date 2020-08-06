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Может быть причастен к повреждению сцены в парке Дружбы народов. После велопробега задержали минчанина
06.08.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью с 4 на 5 августа задержали минчанина. Его супруга говорит: это из-за листовок и за неповиновение милиции. Но в постановлении на обыск квартиры указано, что мужчина может быть причастен к повреждению сцены в парке Дружбы народов.
Минчанина С. задержали возле дома, когда он вернулся с прогулки на велосипедах, сообщают его друзья и родственники. По просьбе семьи мы не публикуем личные данные задержанного и его супруги.
Позже к нему пришли на обыск как к возможному причастному к повреждению сцены в парке Дружбы народов.
Друг задержанного рассказывает, что 4 августа С. катался с друзьями — иногда они устраивают небольшой компанией велопробег. Возле «МакДональдса» С. передавал своим друзьям листовки от объединенного штаба.
Супруга С. рассказывает, что 4 августа вечером ее муж уехал кататься на велосипеде. Ночью она узнала, что его вместе с другом задержали.
— Мне толком никто ничего не рассказывает, сначала сказали, что из-за каких-то листовок. Эвакуировали машину — как я понимаю, листовки были там. Но я о них ничего не знаю. Ему пытаются сейчас втюхать это (уголовное дело о повреждении сцены. — Прим. TUT.BY), хотя изначально весь день мне говорили о статье 23.4 (Статья КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Вечером приехали и сказали, что на обыск, — говорит минчанка.
Супруга говорит: в то время, которое указано в постановлении (4 августа не позднее 6.13) муж был дома. Семья живет возле станции метро «Площадь Якуба Коласа».
— Мне сказали: «Ну дома, так дома, идут разбирательства, нам же надо всех проверять». Мол, а вы не в курсе, что друг, который с ним был, срок сидел? Может, из-за этого начали копать. Мне они ничего не говорят, — рассказывает жена минчанина.
По ее словам, 5 августа мужчину перевели из Советского РУВД в изолятор на Окрестина. Во время обыска правоохранители сообщили ей, что в пятницу будет суд. По какому именно делу, неизвестно.
Из квартиры изъяли обезжириватель, растворитель и ноутбук.
В Следственном комитете нам сообщили, что в настоящий момент по уголовному делу, возбужденному по факту повреждения сцены, расположенной в парке Дружбы Народов, никто не задерживался.
— Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
На вопрос, является ли постановление об обыске фейком, нам не ответили.
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Может быть причастен к повреждению сцены в парке Дружбы народов. После велопробега задержали минчанина
Ночью с 4 на 5 августа задержали минчанина. Его супруга говорит: это из-за листовок и за неповиновение милиции. Но в постановлении на обыск квартиры указано, что...
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