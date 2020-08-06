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Может быть причастен к повреждению сцены в парке Дружбы народов. После велопробега задержали минчанина

06.08.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью с 4 на 5 августа задержали минчанина. Его супруга говорит: это из-за листовок и за неповиновение милиции. Но в постановлении на обыск квартиры указано, что мужчина может быть причастен к повреждению сцены в парке Дружбы народов.


Навес горел 4 августа, но его оперативно привели в порядок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчанина С. задержали возле дома, когда он вернулся с прогулки на велосипедах, сообщают его друзья и родственники. По просьбе семьи мы не публикуем личные данные задержанного и его супруги.

Позже к нему пришли на обыск как к возможному причастному к повреждению сцены в парке Дружбы народов.

Напомним, 4 августа горел навес сцены в парке, его боковая часть. МЧС тогда не привлекалось, на линию 101 звонков не поступало. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 339 УК РБ «Хулиганство».


Поврежденный навес, снимок сделан утром 4 августа. Фото: Nexta

Друг задержанного рассказывает, что 4 августа С. катался с друзьями — иногда они устраивают небольшой компанией велопробег. Возле «МакДональдса» С. передавал своим друзьям листовки от объединенного штаба.

Супруга С. рассказывает, что 4 августа вечером ее муж уехал кататься на велосипеде. Ночью она узнала, что его вместе с другом задержали.

— Мне толком никто ничего не рассказывает, сначала сказали, что из-за каких-то листовок. Эвакуировали машину — как я понимаю, листовки были там. Но я о них ничего не знаю. Ему пытаются сейчас втюхать это (уголовное дело о повреждении сцены. — Прим. TUT.BY), хотя изначально весь день мне говорили о статье 23.4 (Статья КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Вечером приехали и сказали, что на обыск, — говорит минчанка.


Фото: читатель TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Супруга говорит: в то время, которое указано в постановлении (4 августа не позднее 6.13) муж был дома. Семья живет возле станции метро «Площадь Якуба Коласа».

— Мне сказали: «Ну дома, так дома, идут разбирательства, нам же надо всех проверять». Мол, а вы не в курсе, что друг, который с ним был, срок сидел? Может, из-за этого начали копать. Мне они ничего не говорят, — рассказывает жена минчанина.

По ее словам, 5 августа мужчину перевели из Советского РУВД в изолятор на Окрестина. Во время обыска правоохранители сообщили ей, что в пятницу будет суд. По какому именно делу, неизвестно.

Из квартиры изъяли обезжириватель, растворитель и ноутбук.

В Следственном комитете нам сообщили, что в настоящий момент по уголовному делу, возбужденному по факту повреждения сцены, расположенной в парке Дружбы Народов, никто не задерживался.

— Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

На вопрос, является ли постановление об обыске фейком, нам не ответили.

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Ночью с 4 на 5 августа задержали минчанина. Его супруга говорит: это из-за листовок и за неповиновение милиции. Но в постановлении на обыск квартиры указано, что...
 
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