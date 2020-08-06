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Белорусские ученые создают сорта клубники, которые плодоносят и цветут в течение 6 месяцев

06.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские ученые создают новые ранние сорта яблок. "Ранак", "Аксаміт" или "Дыямент" созревают к концу июля - началу августа. Таким образом насладиться свежим яблочным урожаем можно, не дожидаясь осени. Еще одна новинка Института плодоводства - клубника из теплиц, которая дает ягоды вплоть до октября. Один из главных факторов выращивания в условиях защищенного грунта - стопроцентная экологичность. 

Наталья Клакоцкая, заместитель руководителя отдела ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси: "В защищенном грунте мы изучаем питание, опыление растений. И хочется отметить, что применяем только экологизированные средства защиты. Это сорта, которые нейтральны к длине светового дня. Они плодоносят и цветут непрерывно в течение 5-6 месяцев. Мы можем получать урожай уже в апреле и до первых заморозков".

В качестве своеобразной фитомоды сегодня ученые выращивают ягоды таких непривычных культур, как шелковица, гумми, ирга, кизил и другие.

 
 
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Белорусские ученые создают новые ранние сорта яблок. "Ранак", "Аксаміт" или "Дыямент" созревают к концу июля - началу августа. Таким образом насладиться свежим...
 
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