Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские ученые создают сорта клубники, которые плодоносят и цветут в течение 6 месяцев Белорусские ученые создают новые ранние сорта яблок. "Ранак", "Аксаміт" или "Дыямент" созревают к концу июля - началу августа. Таким образом насладиться свежим...

Белорусские ученые создают новые ранние сорта яблок. "Ранак", "Аксаміт" или "Дыямент" созревают к концу июля - началу августа. Таким образом насладиться свежим яблочным урожаем можно, не дожидаясь осени. Еще одна новинка Института плодоводства - клубника из теплиц, которая дает ягоды вплоть до октября. Один из главных факторов выращивания в условиях защищенного грунта - стопроцентная экологичность.В качестве своеобразной фитомоды сегодня ученые выращивают ягоды таких непривычных культур, как шелковица, гумми, ирга, кизил и другие.