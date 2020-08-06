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В Копище открыли трехэтажный детский сад на 230 мест

06.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый детский сад № 4 открыли сегодня в Копище. Он рассчитан на 230 мест, и первых воспитанников примет буквально через несколько недель. В трехэтажном здании расположились 12 групп (каждая, к слову, имеет свой выход на улицу), есть музыкальный и спортивный залы, арт-студия и центр интеллектуальных игр. Обустроена и территория - там организовали 12 тематических игровых зон.

К слову, только в этом году в Минском районе открыли 4 детских сада. До конца 2020-го заработают еще столько же.

 
 
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Новый детский сад № 4 открыли сегодня в Копище. Он рассчитан на 230 мест, и первых воспитанников примет буквально через несколько недель. В трехэтажном здании...
 
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