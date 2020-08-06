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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Копище открыли трехэтажный детский сад на 230 мест Новый детский сад № 4 открыли сегодня в Копище. Он рассчитан на 230 мест, и первых воспитанников примет буквально через несколько недель. В трехэтажном здании...

Новый детский сад № 4 открыли сегодня в Копище. Он рассчитан на 230 мест, и первых воспитанников примет буквально через несколько недель. В трехэтажном здании расположились 12 групп (каждая, к слову, имеет свой выход на улицу), есть музыкальный и спортивный залы, арт-студия и центр интеллектуальных игр. Обустроена и территория - там организовали 12 тематических игровых зон.К слову, только в этом году в Минском районе открыли 4 детских сада. До конца 2020-го заработают еще столько же.