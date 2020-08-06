Директор «Гомельоблрекламы» прокомментировал конфликт вокруг агитационных билбордов Тихановской

Источник материала: Tut.by

Директор «Гомельоблрекламы» Максим Павлюков прокомментировал изданию Гомельского облисполкома «Гомельская правда» конфликт вокруг размещения агитационных билбордов кандидата в президенты Светланы Тихановской.





Напомним, ранее стало известно , что 30 июля Тихановская подписала договор с государственной организацией «Гомельоблреклама» о размещении рекламных плакатов на 7 щитах в Гомельской области. Но уже на следующий день, как сообщала пресс-служб кандидата, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, так как якобы Гомельский областной исполнительный комитет запретил ему это, сославшись на то, что срочно нужно разместить 7 плакатов социальной рекламы.

По словам Павлюкова, у предприятия не было свободных мест для рекламы.

— Договор действительно был, только нашей стороной он не подписан. Менеджер просто совершила ошибку, она не знала, что свободных билбордов нет. Когда мне стало об этом известно, то я сообщил клиенту, что не сможем оформить сделку, — отметил директор предприятия Максим Павлюков. — Здесь нет политических мотивов, мы раньше свободно размещали агитационные плакаты оппозиционных кандидатов.

По закону мы обязаны часть билбордов в знаковых местах отдавать под социальную рекламу.

Представители «Гомельоблрекламы» обращают внимание, что граждане и юридические лица свободно заключают договора, понуждение не допускается.

По информации штаба кандидата Тихановской, все государственные предприятия и частные компании, которые занимаются размещением наружной рекламы, отказали кандидату в президенты Светлане Тихановской в размещении агитационных билбордов.