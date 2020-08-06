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Директор «Гомельоблрекламы» прокомментировал конфликт вокруг агитационных билбордов Тихановской
06.08.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор «Гомельоблрекламы» Максим Павлюков
Напомним, ранее
По словам Павлюкова, у предприятия не было свободных мест для рекламы.
— Договор действительно был, только нашей стороной он не подписан. Менеджер просто совершила ошибку, она не знала, что свободных билбордов нет. Когда мне стало об этом известно, то я сообщил клиенту, что не сможем оформить сделку, — отметил директор предприятия Максим Павлюков. — Здесь нет политических мотивов, мы раньше свободно размещали агитационные плакаты оппозиционных кандидатов.
По закону мы обязаны часть билбордов в знаковых местах отдавать под социальную рекламу.
Представители «Гомельоблрекламы» обращают внимание, что граждане и юридические лица свободно заключают договора, понуждение не допускается.
По информации штаба кандидата Тихановской, все государственные предприятия и частные компании, которые занимаются размещением наружной рекламы, отказали кандидату в президенты Светлане Тихановской в размещении агитационных билбордов.
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По информации штаба кандидата Тихановской, все государственные предприятия и частные компании, которые занимаются размещением наружной рекламы, отказали...
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