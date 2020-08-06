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Прогнозы станут точнее: под Гродно открыли доплеровский метеорологический радиолокатор

06.08.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Доплеровский метеорологический радиолокатор начал работу рядом с аэропортом Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Прогнозы станут точнее: под Гродно открыли доплеровский метеорологический радиолокатор

Автоматизированный комплекс позволяет в режиме реального времени отслеживать метеорологическую обстановку. Новый объект поможет улучшить качество мониторинга и обнаружения неблагоприятных метеорологических явлений, оценить их степень, интенсивность и скорость перемещения, а значит и заблаговременно предупредить об опасности. Обработка полученных данных позволит синоптикам строить метеорологические карты опасных явлений погоды, высоты верхней границы облачности, сумм и интенсивности осадков, наличия зон турбулентности и обледенения.

«Это очень важный и нужный для гидрометеорологической деятельности страны объект. Аналогичные радиолокаторы также работают в Минске, Витебске и Гомеле, вскоре будет открыт и локатор в Бресте, что позволит создать на территории страны единую сеть метеорологических радиолокаторов. Мы в свою очередь сможем вывести на новый уровень качество прогноза погоды», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Он подчеркнул, что новый объект появился по поручению главы государства. Строительство нового радиолокатора — это очередной этап дорожной карты по модернизации метеослужбы страны на 2018-2020 годы.

Стоимость объекта составила более Br4,6 млн, в том числе около Br3,6 млн было направлено на оборудование. Сам автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс находится в башне на высоте свыше 30 м. Данные, полученные с его помощью, передают на авиационную метеостанцию, расположенную в аэропорту Гродно, в Белгидромет.

Начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Александр Коновальчик подчеркнул важность объекта для специалистов аэропорта Гродно. «Это уникальный инструмент, фактически глаза специалистов аэропорта: они могут видеть неблагоприятные погодные явления еще на подходе к границам страны. Новый радар обеспечивает безопасность гражданской авиации», — отметил Александр Коновальчик. Он обратил внимание, что значительно возрастет точность предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях. Такие прогнозы наиболее востребованы в авиации, строительстве, сельском хозяйстве, а также при проведении спортивных мероприятий.

К слову, пользователи сайта pogoda.by также могут в режиме реального времени следить за данными с нового метеорологического локатора.

Источник: БелТА
Фото Леонида Щеглова

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Доплеровский метеорологический радиолокатор начал работу рядом с аэропортом Гродно, передает корреспондент БЕЛТА. Автоматизированный комплекс позволяет в...
 
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