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В Минске разработано приложение, с помощью которого подростки смогут найти работу

06.08.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске разработано приложение, с  помощью которого подростки смогут найти для себя работу на лето, а также узнать, где можно с пользой провести свободное время. Его создатели - центр дополнительного образования детей и молодежи "Маяк"  и резидент Парка высоких технологий. 

В приложении под названием FreeTime около 30 вакансий от работодателей Ленинского района столицы. В скором времени  список будет дополнен позициями центров занятости других районов и городов, а также предложениями от индивидуальных предпринимателей. 

С помощью этого приложения за июнь и июль  трудоустроились более 90 подростков. Для того чтобы трудоустроиться, подросткам также можно обратиться в территориальную службу занятости. Здесь ребятам помогут определиться с выбором работы.  Для трудоустройства  учащимся школ и студентам стоит взять с собой документы. 

Светлана Ераховец, заместитель начальника управления занятости комитета по труду, занятости и социальной защите: "Они предоставляют обязательно паспорт, а также справку о том, что они являются учащимися либо студентами".

Напомним, согласно трудовому законодательству, работодатели уже с 15 лет могут заключить трудовой договор с подростком с письменного разрешения родителей. С 16 лет подростки могут принимать решение о подработке самостоятельно. Успехов в трудоустройстве! 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разработано приложение, с  помощью которого подростки смогут найти для себя работу на лето, а также узнать, где можно с пользой провести свободное время....
 
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