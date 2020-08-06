ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выборы-2020: Досрочное голосовании. В. Андрейченко проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске

06.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В связи с графиком работы свой выбор сегодня досрочно сделал и председатель нижней палаты парламента. Во время обеденного перерыва Владимир Андрейченко вместе с супругой проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске. Спикер отметил, что при любой электоральной кампании важно соблюдать избирательное законодательство. Оно у нас прогрессивное и высоко оценено международными парламентскими структурами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси. Поэтому выбор каждого должен быть осознанный, чтобы Беларусь и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать. Важно сохранить стабильность и безопасность - это основа улучшения благосостояния, благополучия наших людей. Вот за это сегодня я и проголосовал". 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с графиком работы свой выбор сегодня досрочно сделал и председатель нижней палаты парламента. Во время обеденного перерыва Владимир Андрейченко вместе с...
 
Новости дня
Новости общества
 
В столичном центре социального обслуживания чествовали социальных и медицинских работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика