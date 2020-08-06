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Выборы-2020: Досрочное голосовании. В. Андрейченко проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске
06.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ связи с графиком работы свой выбор сегодня досрочно сделал и председатель нижней палаты парламента. Во время обеденного перерыва Владимир Андрейченко вместе с супругой проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске. Спикер отметил, что при любой электоральной кампании важно соблюдать избирательное законодательство. Оно у нас прогрессивное и высоко оценено международными парламентскими структурами.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси. Поэтому выбор каждого должен быть осознанный, чтобы Беларусь и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать. Важно сохранить стабильность и безопасность - это основа улучшения благосостояния, благополучия наших людей. Вот за это сегодня я и проголосовал".
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Выборы-2020: Досрочное голосовании. В. Андрейченко проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске
В связи с графиком работы свой выбор сегодня досрочно сделал и председатель нижней палаты парламента. Во время обеденного перерыва Владимир Андрейченко вместе с...
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