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В столичном центре социального обслуживания чествовали социальных и медицинских работников
06.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа внимание и заботу, доброе сердце и самоотверженность. В столичном центре социального обслуживания семьи и детей прошло чествование социальных и медицинских работников. Награды вручили медсестрам, санитаркам, врачам, работникам, которые помогали пожилым людям во время сложной эпидемиологической ситуации в стране. Также наградили и победителей столичного конкурса "Минский мастер - 2020".
Владимир Зубрик, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и иных учреждений: "Конкурс мы проводили среди девяти территориальных центров Минска. Они выбирали лучшего работника и представляли нам на городской конкурс. Была конкурсная комиссия, где проводился отбор, своя презентация, где каждый участник конкурса показывал, что он может, какую работу проводит. И рассказывал лично о себе и о своих личных качествах".
Татьяна Шустова, победительница конкурса "Минский мастер - 2020": "Я работаю социальным работником уже 7 лет в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района. На работе есть возможность каждый день почувствовать результат. И я каждый день могу сказать, что я помогла вот этим детям, вот это я сделала. То есть результат всегда виден".
Одним из подарков была статуэтка в образе ангела, который символизирует любовь и заботу социальных работников.
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За внимание и заботу, доброе сердце и самоотверженность. В столичном центре социального обслуживания семьи и детей прошло чествование социальных и медицинских...
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