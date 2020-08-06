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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столичном центре социального обслуживания чествовали социальных и медицинских работников За внимание и заботу, доброе сердце и самоотверженность. В столичном центре социального обслуживания семьи и детей прошло чествование социальных и медицинских...

За внимание и заботу, доброе сердце и самоотверженность. В столичном центре социального обслуживания семьи и детей прошло чествование социальных и медицинских работников. Награды вручили медсестрам, санитаркам, врачам, работникам, которые помогали пожилым людям во время сложной эпидемиологической ситуации в стране. Также наградили и победителей столичного конкурса "Минский мастер - 2020".Одним из подарков была статуэтка в образе ангела, который символизирует любовь и заботу социальных работников.