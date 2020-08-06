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В Минске задержали еще одного наблюдателя. Друг: «Он уже на Окрестина, дали 12 суток»
06.08.2020 20:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали еще одного наблюдателя. Илья Разбойников находился возле средней школы № 191 на улице Городецкой. Об этом TUT.BY сообщил его друг.
Илья Разбойников был наблюдателем на 47-м участке, который находится в средней школе № 191, что на улице Городецкой.
4 августа с ним
В итоге в тот день наблюдатели считали пришедших на участки, стоя у входа в школу.
Сегодня около 11 часов утра Илью задержали. Его друг Никита связался с редакцией и рассказал, что ему известно.
— Очевидцы рассказывают, что Илья вместе с другими наблюдателями стояли возле входа в участок, никого не трогали. В какой-то момент пришли два человека в штатском и целенаправленно пошли в сторону Ильи. Разговаривали, диалог никто не слышал, но через некоторое время его повели в сторону. Сопротивление Илья не оказывал, ни с кем не ругался. Это хорошо видно на видео, которое успели снять.
После обеда родственникам удалось узнать, что Илья в Первомайском РУВД. По информации друга, потом его увезли в суд, а оттуда — в изолятор на Окрестина.
— Нам известно, что ему приписали «хулиганку» и «сопротивление» и по каждой статье дали шесть суток, всего 12. Свидетели давали показания в суде, что он оскорблял председателя комиссии, а также сопротивлялся сотрудникам ОМОН.
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В Минске задержали еще одного наблюдателя. Илья Разбойников находился возле средней школы № 191 на улице Городецкой. Об этом TUT.BY сообщил его друг.
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