В Минске задержали еще одного наблюдателя. Друг: «Он уже на Окрестина, дали 12 суток»

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали еще одного наблюдателя. Илья Разбойников находился возле средней школы № 191 на улице Городецкой. Об этом TUT.BY сообщил его друг.



Илья Разбойников на этом снимке справа

Илья Разбойников был наблюдателем на 47-м участке, который находится в средней школе № 191, что на улице Городецкой.

4 августа с ним общался TUT.BY — тогда Илью и другого наблюдателя Юрия Брауэра с 49-го участка выпроводили из здания, под предлогом, что они мешают сторожу.

В итоге в тот день наблюдатели считали пришедших на участки, стоя у входа в школу.

Сегодня около 11 часов утра Илью задержали. Его друг Никита связался с редакцией и рассказал, что ему известно.

— Очевидцы рассказывают, что Илья вместе с другими наблюдателями стояли возле входа в участок, никого не трогали. В какой-то момент пришли два человека в штатском и целенаправленно пошли в сторону Ильи. Разговаривали, диалог никто не слышал, но через некоторое время его повели в сторону. Сопротивление Илья не оказывал, ни с кем не ругался. Это хорошо видно на видео, которое успели снять.

После обеда родственникам удалось узнать, что Илья в Первомайском РУВД. По информации друга, потом его увезли в суд, а оттуда — в изолятор на Окрестина.

— Нам известно, что ему приписали «хулиганку» и «сопротивление» и по каждой статье дали шесть суток, всего 12. Свидетели давали показания в суде, что он оскорблял председателя комиссии, а также сопротивлялся сотрудникам ОМОН.

В Беларуси сейчас идет досрочное голосование на избирательных участках. Правозащитники сообщают о задержаниях независимых наблюдателей — таких ситуаций было как минимум 12.