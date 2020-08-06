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Соцработников и лучших строителей чествовали в Могилевской области
06.08.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Могилеве чествовали соцработниковОни не оставили свою работу в непростой эпидемиологической обстановке. Сегодня в Могилевской области чествовали социальных работников. Награды - от Министерства труда и социальной защиты, а также руководства региона. Соцработники продолжили доставлять еду, а также помогли запастись лекарствами и средствами индивидуальной защиты одиноким пожилым людям. Оказывали и психологическую поддержку. В этом им помогали волонтеры БРСМ и Красного Креста - сообща все получилось.
Наградили лучших строителей Могилевской областиВо Дворце культуры Могилева чествовали лучших строителей региона. Награды в преддверии профессионального праздника получили более 70 специалистов отрасли. Благодаря им недавно в Могилевской области появились долгожданные и знаковые объекты - мост через реку Сож в Славгородском районе, биатлонный комплекс в Чаусах, мемориальный комплекс в деревне Борки в Кировском районе. Также полностью отреставрирована детская больница в Бобруйске.
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В Могилеве чествовали соцработников Они не оставили свою работу в непростой эпидемиологической обстановке. Сегодня в Могилевской области чествовали социальных...
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