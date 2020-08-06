Лукашенко рассказал, в каких исключительных случаях он может выпить

Источник материала: Tut.by

Во время интервью на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона» Александр Лукашенко рассказал, как проходит его день рождения, и назвал два исключительных случая, когда может выпить.



Фото: Reuters

Лукашенко признался, что не любит свой день рождения. Однако рассказал, что подарки в этот праздник он получает. Прежде всего цветы, которые очень любит. В этот день, отметил глава государства, в его резиденции появляется «огромное количество цветов».

— Я, конечно, потом своих прошу, давайте, пока эти цветы живые, мы их разделим, в вазочки, корзиночки — и раздаем людям, которые работают поближе, — Ну, пропадет же. Жалко же, по-белорусски жалко.

Кроме цветов, продолжил президент, дарят ему в день рождения и вино. Президент Молдавии Игорь Додон всегда присылает бутылку коньяка.

— Одну, потому что он знает, что я непьющий, — рассказал президент. — Но все равно самую лучшую бутылку, и я могу кого-то угостить.

По словам президента, сам он «пьет исключительно в двух случаях». Первый — когда собираются президенты. Он рассказал, что своего друга Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, он называет провокатором.

— Он садится, знает же, что я выпить не могу так, как они — члены политбюро, он наливает рюмочку: «Ну что, Саш? Понемножку?» — «Понемножку», — рассказал Александр Лукашенко. — Или Борис Николаевич (Борис Ельцин. — Прим. TUT.BY) был. Приходим: «Ты давно обедал?» — «Нет, недавно» — «Ну все равно, пойдем». В столовую заходим: «Налейте нам понемножку». Наливают там. Когда уже приболел — вина, а раньше водочки.

А второй случай — это в женской компании.

— Ну не будешь же ты сидеть, как король какой-то, — сказал Александр Лукашенко. — Хоть ты и президент, женщины выпивают, а я буду сидеть и делать вид, что я трезвенник. Конечно, понемножку и пригубишь.