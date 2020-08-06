Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". Объекты, нужные людям. Смотрите в субботу на "Беларусь 1" Как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также фидбек от первых посетителей - в новой...

Как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также фидбек от первых посетителей - в новой серии проекта- "Объекты, нужные людям" уже в эту субботу в вечернем эфире.