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"На контроле Президента". Объекты, нужные людям. Смотрите в субботу на "Беларусь 1"
06.08.2020 21:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также фидбек от первых посетителей - в новой серии проекта
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Как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также фидбек от первых посетителей - в новой...
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