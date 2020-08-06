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Белорусы о Послании Президента



За будущее Беларуси голосуют и в регионах. На повестке, конечно же, ориентиры намеченные Президентом. Социальное благополучие, поддержка семей и строительство жилья. В том числе и за это свои голоса отдают в Дрибине. К слову, в районе открыты 12 участков для голосования. Еще 2 добавят в основной день 9-го августа.



Да, есть у нас такая возможность проголосовать, собраться семьей. Мы сделали свой выбор - за мирную Беларусь, за процветающую. За бесплатное образование, здравоохранение. За будущее своих детей. Мы голосовали за то, чтобы был мир и спокойствие.







Голосование во время COVID-19





Выборы-2020: Досрочное голосование





Открыто более 5,5 тыс. избирательных участков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выборы-2020. Третий день досрочного голосования Уже третий день белорусы продолжают активно выражать свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. Что...

Уже третий день белорусы продолжают активно выражать свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. Что сплачивает всех - переживания за будущее страны. Свежо в памяти и прозвучавшее Послание Президента народу и парламенту. Искренние слова всколыхнули сердца белорусов. Равнодушных не осталось: каждый понимает: мы должны сохранить то, что имеем и брать новые вершины.Избирательные участки в третий день досрочного голосования посетилаС 10:00 избирательные участки открывают свои двери по всей стране. Посменный график, гастроли, рабочие выходные - у каждого причина прийти проголосовать досрочно - своя. Но каждый чувствует ответственность за выполнение своего гражданского долга, как и ответственность за сохранение свободной и мирной Беларуси.Участвовать в развитии страны, созидать и уверенно смотреть в завтра. А еще открыто выражать свою позицию и не бояться, что ее раскритикуют боты в социальных сетях. В сердцах белорусов откликнулись слова Главы государства, которые прозвучали в Послании народу и парламенту.Средства индивидуальной защиты, антисептики. Санитарно-эпидемиологические требования на избирательных участках соблюдаются. Обрабатывают и письменные принадлежности после каждого голосующего.В связи с графиком работы свой выбор сегодня досрочно сделал и председатель нижней палаты парламента. Во время обеденного перерыва Владимир Андрейченко вместе с супругой проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске.Много текущей работы в эти дни и у вице-премьера, курирующего агросектор. Сейчас время не только избирательной кампании, лето - жаркая пора для жителей села: в самом разгаре уборочная. Александр Субботин в разъездах по стране, поэтому, как только появилась минута, заглянул на 69-й столичный участок.Будет хлеб, хватит и зрелищ. Свой голос своему кандидату сегодня отдали и те, чьим талантом мы восхищаемся на сцене Большого:….И кто каждое утро будит нас на первой кнопке:Галочку напротив своего кандидата поставил и главный Дед Мороз страны. Владимир Радзивилов уже по доброй традиции голосует за будущее страны вместе с супругой.Всего же правом голоса наделены более 6 800 000 белорусов. Для волеизъявления граждан открыты свыше 5,5 тыс. избирательных участков.Сделать свой выбор и проголосовать досрочно можно до 8 августа включительно. Напомним, избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.