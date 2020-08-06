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Выборы-2020. Третий день досрочного голосования
06.08.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже третий день белорусы продолжают активно выражать свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. Что сплачивает всех - переживания за будущее страны. Свежо в памяти и прозвучавшее Послание Президента народу и парламенту. Искренние слова всколыхнули сердца белорусов. Равнодушных не осталось: каждый понимает: мы должны сохранить то, что имеем и брать новые вершины.
Избирательные участки в третий день досрочного голосования посетила Светлана Чернова.
С 10:00 избирательные участки открывают свои двери по всей стране. Посменный график, гастроли, рабочие выходные - у каждого причина прийти проголосовать досрочно - своя. Но каждый чувствует ответственность за выполнение своего гражданского долга, как и ответственность за сохранение свободной и мирной Беларуси.
Нина Козлова, жительница г. Минска: "Я чистокровная белоруска из города Могилева. Люблю настолько свою Родину, люблю свою Беларусь синеокую, пришла раньше, чтобы проголосовать".
Татьяна Володько, жительница г. Минска: "Каждый раз, когда случаются выборы Президента Республики Беларусь, мы приходим всей семьей голосовать. И этот год - не исключение. Очень важно отдать свой голос и сделать правильный выбор, потому что от каждого из нас зависит будущее страны. Мы голосуем за сильную и процветающую Беларусь".
Зинаида Семенихина, жительница д. Боровляны: "Как и многие граждане нашей страны, я в воскресенье работаю, поэтому не смогу прийти на избирательный участок. А голосуем - выбираем будущее страны, а будущее страны должно быть мирным, хорошим. Так чтобы мы уверенно смотрели в завтрашний день".
Белорусы о Послании Президента
Участвовать в развитии страны, созидать и уверенно смотреть в завтра. А еще открыто выражать свою позицию и не бояться, что ее раскритикуют боты в социальных сетях. В сердцах белорусов откликнулись слова Главы государства, которые прозвучали в Послании народу и парламенту.
Инна Дзеркач, жительница г. Минска: "При обращении Президента, он говорил много важных вещей. Многие слова затронули меня. Я осознала, что нельзя сидеть, сложа руки, что надо идти голосовать и выбирать нужного президента. Я голосую за стабильную процветающую Беларусь. Отдать свой голос - это значит, что такой, как я, есть еще куча людей, такой же, как я, может прийти проголосовать, и единомышленники выберут правильного кандидата".
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "О многих вещах, которые дают нам гарантии смотреть в будущее, говорил Президент нашей страны, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Мы получили ответы на то, как мы будем ближайшие пять лет жить, как мы будем развиваться и какой курс будем выбирать, но самое главное, что у нас есть четкая уверенность в том, что у нас будет мир, стабильность и согласие в нашем обществе".
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я и моя семья всегда голосуем досрочно. Мы видим, какой резонанс имело Послание Главы государства, мы понимаем важность того, что необходимо сегодня вместе сплотиться, сделать свой выбор, защитить свою страну, защитить свой голос и дальше развивать нашу родную Беларусь".
За будущее Беларуси голосуют и в регионах. На повестке, конечно же, ориентиры намеченные Президентом. Социальное благополучие, поддержка семей и строительство жилья. В том числе и за это свои голоса отдают в Дрибине. К слову, в районе открыты 12 участков для голосования. Еще 2 добавят в основной день 9-го августа.
Да, есть у нас такая возможность проголосовать, собраться семьей. Мы сделали свой выбор - за мирную Беларусь, за процветающую. За бесплатное образование, здравоохранение. За будущее своих детей. Мы голосовали за то, чтобы был мир и спокойствие.
Уже надоела эта суета вокруг. Решила прийти и поставить точку над этим всем. Хочется просто стабильности, чтобы у нас в стране было все хорошо.
Я решила выполнить свой гражданский долг и прийти проголосовать досрочно. А голосую я за будущее, за мирное небо над головой, стабильность в родной стране.
Голосование во время COVID-19
Средства индивидуальной защиты, антисептики. Санитарно-эпидемиологические требования на избирательных участках соблюдаются. Обрабатывают и письменные принадлежности после каждого голосующего.
Дарья Ананич, председатель участковой избирательной комиссии № 14 Фрунзенского района г. Минска: "Мы открыли участок и начали идти люди. Я могу сказать, что на сегодняшний день приблизительно 10 % уже проголосовали. Люди изъявляют свою волю, идут, голосуют".
Выборы-2020: Досрочное голосование
В связи с графиком работы свой выбор сегодня досрочно сделал и председатель нижней палаты парламента. Во время обеденного перерыва Владимир Андрейченко вместе с супругой проголосовал на 4-м избирательном участке в Минске.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На каждом из нас сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси. Поэтому выбор каждого должен быть осознанный, чтобы Беларусь и дальше развивалась, чтобы наши люди могли спокойно жить, работать. Важно сохранить стабильность и безопасность - это основа улучшения благосостояния, благополучия наших людей. Вот за это сегодня я и проголосовал".
Много текущей работы в эти дни и у вице-премьера, курирующего агросектор. Сейчас время не только избирательной кампании, лето - жаркая пора для жителей села: в самом разгаре уборочная. Александр Субботин в разъездах по стране, поэтому, как только появилась минута, заглянул на 69-й столичный участок.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: "Я решил самые важные дела сделать досрочно, если есть такая возможность, потому что уборочная идет. И каждый день требует внимательного контроля - не только за столом и распределения топлива и всего основного, но и выезда на места, поэтому будем собирать хлеб".
Будет хлеб, хватит и зрелищ. Свой голос своему кандидату сегодня отдали и те, чьим талантом мы восхищаемся на сцене Большого:
Владимир Громов, солист Большого театра оперы и балета Беларуси: "Я понимаю, как может быть. Как есть, как было и, исходя из тех каких-то предпосылок и тех событий, которые происходили, я делаю выбор, по какому вектору пойдет развиваться страна".
….И кто каждое утро будит нас на первой кнопке:
Светлана Боровская, телеведущая: "Это мой голос, это мое право, долг и долг каждого жителя нашей страны выбрать себе будущее. Причем не только себе, ведь мы умудрились быть счастливыми. Хотя у всех есть заботы, проблемы. Никогда нет безоблачной истории, но послушайте, как же мне нравится, что мы действительно остров мира. Я так хочу, чтобы так и было, я молюсь за это, правда. Я хочу, чтобы и дети, и внуки, и все всегда жили мирно, посмотрите, как красиво вокруг".
Галочку напротив своего кандидата поставил и главный Дед Мороз страны. Владимир Радзивилов уже по доброй традиции голосует за будущее страны вместе с супругой.
Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси: "Я отдал свой голос сегодня за справедливость, порядочность и за процветание нашей Беларуси".
Открыто более 5,5 тыс. избирательных участков
Всего же правом голоса наделены более 6 800 000 белорусов. Для волеизъявления граждан открыты свыше 5,5 тыс. избирательных участков.
Сделать свой выбор и проголосовать досрочно можно до 8 августа включительно. Напомним, избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.
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Уже третий день белорусы продолжают активно выражать свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. Что...
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