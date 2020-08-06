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Празднование Дня железнодорожных войск на Бангалор и мероприятие в Киевском сквере - в фото

07.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг на площадках, которые выделили под проведение предвыборных пикетов, городские власти организовали свои мероприятия. В парке Дружбы народов решили отпраздновать День железнодорожных войск. В Киевском сквере анонсировали День открытых дверей учреждений дополнительного образования. И если на Бангалор поздравить военных железнодорожников людей собралось немного, то в Киевском сквере был аншлаг.

Как все происходило, мы рассказали тут. Предлагаем вам также посмотреть отчет нашей фотослужбы с этих мероприятий.

























 
 
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Предлагаем вам также посмотреть отчет нашей фотослужбы с этих мероприятий.
 
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