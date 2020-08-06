Празднование Дня железнодорожных войск на Бангалор и мероприятие в Киевском сквере - в фото

Источник материала: Tut.by

В четверг на площадках, которые выделили под проведение предвыборных пикетов, городские власти организовали свои мероприятия. В парке Дружбы народов решили отпраздновать День железнодорожных войск. В Киевском сквере анонсировали День открытых дверей учреждений дополнительного образования. И если на Бангалор поздравить военных железнодорожников людей собралось немного, то в Киевском сквере был аншлаг.

Как все происходило, мы рассказали тут . Предлагаем вам также посмотреть отчет нашей фотослужбы с этих мероприятий.































































































