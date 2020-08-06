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Празднование Дня железнодорожных войск на Бангалор и мероприятие в Киевском сквере - в фото
07.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг на площадках, которые выделили под проведение предвыборных пикетов, городские власти организовали свои мероприятия. В парке Дружбы народов решили отпраздновать День железнодорожных войск. В Киевском сквере анонсировали День открытых дверей учреждений дополнительного образования. И если на Бангалор поздравить военных железнодорожников людей собралось немного, то в Киевском сквере был аншлаг.
Как все происходило, мы
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