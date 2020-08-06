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«Прислал СМС: «Не волнуйся, все в порядке». На связь не выходят звукорежиссеры, включившие «Перемен»

07.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в 19.00 во время официального мероприятия в Киевском сквере раздалась песня Цоя, ее включили звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. После 21.00 их телефоны вне зоны доступа.


Звукорежиссеры Владислав Соколовский (посередине) и Кирилл Галанов (справа). Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 — У нас другого выбора не было, — так Владислав Соколовский прокомментировал TUT.BY, почему вместе с Кириллом Галановым включил песню «Перемен». — 26 лет мы живем при одной власти, если так будет продолжаться, то еще 26 лет проживем и ничего не изменится.

Сегодня вечером в Киевском сквере был «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», за пультом работали звукорежиссеры из Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. Неожиданно для всех в 19.00 они включили песню «Перемен», сотрудник из администрации Советского района вызвал милицию.

После 21.00 телефоны Соколовского и Галанова вне зоны доступа.

— В 20.35 Влад прислал СМС: «Не волнуйся, у меня все в порядке». Теперь телефон выключен, — рассказывает TUT.BY Ирина Александровна, мама Владислава.

Женщина на даче в 100 километрах от Минска, где плохо ловит связь, поэтому не в курсе сегодняшних событий в парке.

Владиславу Соколовскому 30 лет, он уже несколько лет работает во Дворце детей и молодежи.

— Вчера мы перезванивались с Владом, сказал, сегодня будет целый день занят. Обсудили мое возвращение с дачи, про этот праздник ничего не говорили. Я сыну доверяю, он парень без вредных привычек. Только спросил, когда я приеду на выборы, — рассказывает Ирина Александровна.

И отмечает, что с сыном обсуждают разные темы, в том числе политику, обмениваются мнениями.

— Но на первом месте у него музыка и все, что с ней связано. Влад и техникой увлекается, и с деревом работает, очень разносторонний, — добавляет мама Владислава.

Завтра утром она планирует выехать в Минск, узнать, где находится сын. На момент этого разговора никто с женщиной из правоохранительных органов не связывался.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

О том, где сейчас 27-летний звукорежиссер Кирилл Галанов, не знает и его родной брат. О произошедшем он прочитал в новостях.

— Милиция еще не связывалась, — говорит Никита.

Молодой человек связался с РУВД Центрального и Советского районов, ЦИП, там ответили, что Кирилла к ним не доставляли.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 19.00 во время официального мероприятия в Киевском сквере раздалась песня Цоя, ее включили звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов. После 21.00...
 
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