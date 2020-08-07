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Выборы-2020: досрочное голосование. С посещения избирательного участка начал день Александр Солодуха
07.08.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПевец пришел в Щомыслицкую среднюю школу еще до ее открытия. Вместе с артистом группа поддержки: жена Наталья, дочь Варя и внук Даниил. Буквально сегодня ночью Солодуха вернулся с концерта в Барановичах. А дальше в графике ежедневно по четыре выступления.
Напомним, в дни досрочного голосования избирательные участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.
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Выборы-2020: досрочное голосование. С посещения избирательного участка начал день Александр Солодуха
Певец пришел в Щомыслицкую среднюю школу еще до ее открытия. Вместе с артистом группа поддержки: жена Наталья, дочь Варя и внук Даниил. Буквально сегодня ночью...
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