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Выборы-2020: досрочное голосование. С посещения избирательного участка начал день Александр Солодуха

07.08.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Певец пришел в Щомыслицкую среднюю школу еще до ее открытия. Вместе с артистом  группа поддержки: жена Наталья, дочь Варя и внук Даниил. Буквально сегодня ночью Солодуха вернулся с концерта в Барановичах. А дальше в графике ежедневно  по четыре выступления. 
Напомним, в дни досрочного голосования избирательные участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

 
 
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Певец пришел в Щомыслицкую среднюю школу еще до ее открытия. Вместе с артистом  группа поддержки: жена Наталья, дочь Варя и внук Даниил. Буквально сегодня ночью...
 
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