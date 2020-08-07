Хозяин балкона в Витебске, с которого сняли БЧБ-флаг, придумал, чем его заменить

Источник материала: Tut.by

На одной из трехэтажек в центре Витебска не менее недели висел бело-красно-белый флаг. Потом его сняли с помощью вышки. Однако хозяин квартиры придумал выход: повесил на балконе майку и полотенца в цветах национального символа.



Фото: соцсети

Как рассказали TUT.BY соседи владельца балкона, исторический символ появился там не позже 29 июля. 4 августа его сняли. Выходит, флаг провисел неделю.

Позже хозяин балкона придумал, чем заменить снятый флаг. Он повесил не веревку белую майку с надписью «Далучайся», красное полотенце с надписью Belarus и еще одно белое полотенце.



Флаг, который не менее недели провисел на балконе в Витебске. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Похожая история произошла в Минске. К пятиэтажке на улице Гая, 15 также подогнали кран с люлькой и сняли с балкона бело-красно-белый флаг. Хозяйки квартиры в тот момент дома не было — вернувшись, она возмутилась сложившейся ситуацией.

На следующий день на этом же самом балконе снова появился флаг — на этот раз бумажный.