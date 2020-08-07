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Хозяин балкона в Витебске, с которого сняли БЧБ-флаг, придумал, чем его заменить
07.08.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На одной из трехэтажек в центре Витебска не менее недели висел бело-красно-белый флаг. Потом его
Как рассказали TUT.BY соседи владельца балкона, исторический символ появился там не позже 29 июля. 4 августа его сняли. Выходит, флаг провисел неделю.
Позже хозяин балкона придумал, чем заменить снятый флаг. Он повесил не веревку белую майку с надписью «Далучайся», красное полотенце с надписью Belarus и еще одно белое полотенце.
Похожая история произошла в Минске. К пятиэтажке на улице Гая, 15 также подогнали кран с люлькой и
На следующий день на этом же самом балконе снова появился флаг — на этот раз бумажный.
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Как рассказали TUT.BY соседи владельца балкона, исторический символ появился там не позже 29 июля. 4 августа его сняли. Выходит, флаг провисел неделю.
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