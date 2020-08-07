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Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%

07.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 22,47%
За три дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 22,47%. Такая информация размещена на сайте ЦИК.

В Брестской области на избирательные участки пришло 20,45% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской — 21,18%, в Гомельской — 30,22%, в Гродненской — 20,05%.

В Минской области проголосовали 20,84% избирателей, в Могилевской — 26,14%, в Минске — 18,89%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно, сообщает БелТА.

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