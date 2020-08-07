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В Минске задержаны журналисты «Настоящего времени». Милиция пришла за ними в гостиницу
07.08.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержаны журналисты
Задержаны Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Боронюк. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. Известно, что журналисты не были официально аккредитованы при МИД Беларуси.
Сейчас они находятся в РУВД Московского района Минска.
Сообщается также, что на связь не выходит и собственный корреспондент по Беларуси Роман Васюкович.
«Настоящее время» направило запросы о задержании наших корреспондентов в МВД Беларуси.
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