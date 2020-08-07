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В Минске задержаны журналисты «Настоящего времени». Милиция пришла за ними в гостиницу

07.08.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны журналисты телеканала «Настоящее время». Силовики пришли за ними в гостиницу «Минск». Об этом репортеры успели сообщить в офис в Прагу.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Задержаны Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Боронюк. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. Известно, что журналисты не были официально аккредитованы при МИД Беларуси.

Сейчас они находятся в РУВД Московского района Минска.

Сообщается также, что на связь не выходит и собственный корреспондент по Беларуси Роман Васюкович.

«Настоящее время» направило запросы о задержании наших корреспондентов в МВД Беларуси.

(Дополняется)

 
Теги: Минск
 
 
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