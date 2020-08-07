В Гомеле с обыском пришли в дом доверенного лица Тихановской

Источник материала: Tut.by

Вчера в Гомеле произошел ряд задержаний доверенных лиц и сторонников Светланы Тихановской, сообщает «Радыё Свабода». Также милиция и ОМОН разыскивали доверенное лицо кандидата Татьяну Каневскую, которая является одним из основателей движения «Матери 328».





Вечером 6 августа в дом Каневской ворвались милиция и ОМОН.

«Было проведено два обыска. В первом приняли участие 18 человек, — рассказал сын Татьяны Александр. — Причины визита не объяснили, только спросили, где мама. Я не знал, где она. Перевернули весь дом, чердак, подвал, хозяйственные постройки. На каком основании, не ответили. Сказали, что «мы получили сигнал, что здесь совершается преступление».

Параллельно проходил обыск и у старшего сына Татьяны, который живет отдельно, а также у ее подруги.

В шесть утра милиция и ОМОН снова пришли в дом Каневской.

«Снова что-то искали… Потребовали написать объяснительную записку, где моя мама. Я не знаю, где она», — добавил Александр.

Напомним, вчера были задержаны доверенное лицо Тихановской Юрий Власов и ее сторонники Дмитрий Ивашков, Александр Шабалин и Андрей Хильчик.

На Ивашкове была разорвана одежда, травмированы нога, рука и лицо. Его доставили в больницу и зашили. Затем его отправили в изолятор временного содержания. Ему дали 15 суток.



Фото с личной страницы фейсбуке Леонида Судаленко

Андрей Хильчик утром вышел из дома и подвергся нападению сотрудников ОМОНа. Позже он был приговорен к 15 суткам тюремного заключения за «неподчинение полиции».

Юрия Власова якобы обыскали по уголовному делу. В милиции пояснили, что в ноябре 2019 года он публично оскорбил сотрудников милиции. Сейчас Власов находится в СИЗО.

Задержанный наблюдатель Владимир Непомнящих был приговорен сегодня к 15 суткам за якобы «неподчинение милиции».

Судьба остальных задержанных пока неизвестна.