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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кабинет МРТ открыли в Солигорске Продолжается и техническое оснащение региональной медицины. В Солигорске открыт кабинет МРТ, он шестой в Минской области. Попасть на высокотехнологичное...

Продолжается и техническое оснащение региональной медицины. В Солигорске открыт кабинет МРТ, он шестой в Минской области. Попасть на высокотехнологичное обследование смогут как жители города, так и ближайших районов. Планируется принимать до 25 пациентов в сутки. Для установки масштабного медоборудования около основной больницы была возведена отдельная пристройка.Программа обеспечения современным медицинским оборудованием развивается по всему центральному региону. На ее реализацию понадобятся три года.