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Кабинет МРТ открыли в Солигорске

07.08.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается и техническое оснащение региональной медицины. В Солигорске открыт кабинет МРТ,  он шестой в Минской области. Попасть на высокотехнологичное обследование смогут как жители города, так и ближайших районов. Планируется принимать до 25 пациентов в сутки. Для установки масштабного медоборудования около основной больницы была возведена отдельная пристройка.

Программа обеспечения современным медицинским оборудованием развивается по всему центральному региону. На ее реализацию понадобятся три года.

 
 
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Продолжается и техническое оснащение региональной медицины. В Солигорске открыт кабинет МРТ,  он шестой в Минской области. Попасть на высокотехнологичное...
 
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