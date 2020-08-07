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Способы отмыть решетку-барбекю

07.08.2020 19:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Летний уикенд, костер и еда с пылу с жару. Просто поэзия! А проза в том, что отмывать решетку-барбекю, когда вокруг благоухает жаренное на огне мясо, практически невозможно. Вот и накапливается на ней гарь, жир и прочие остатки былой роскоши. 

Очищать измазанную решетку сегодня будем кока-колой, фольгой, картофелем, а также содой с уксусом

Тестирование

1. У сладкой газировки неплохая репутация среди любителей бытовых лайфхаков. Замачиваем решетку для гриля в коле на 15 минут. Периодически переворачиваем, чтобы жидкость получила доступ ко всем загрязненным местам. А после ванны в напитке  активно оттираем гарь жесткой губкой. 

2. Дешево и сердито - это про соду с уксусом. Шипяще-бурлящее средство должно вернуть решетке приличный вид. Понадобятся перчатки, чтобы не травмировать кожу рук. И снова усердно мочалим решетку. 

3. Из нескольких слоев фольги формируем блестящий шарик. Делается за минуту вот так. Крепко берем его щипцами - чистящее средство для решетки готово.

Но мы будем не мыть, а прокаливать решетку. Крупные фрагменты нагара должны исчезнуть сами собой, любые микробы уничтожит огонь. Остальное должна легко оттереть импровизированная металлическая щетка для барбекю.  

4. Некоторые советуют протирать раскаленную решетку сырым картофелем. Накалываем на вилку разрезанный вот таким образом клубень  и вперед. Удалить нагар с горячего металла вроде бы можно без особых усилий. 

Итоги и оценки 


1. Кто бы мог подумать, но кока-кола справилась на отлично. Решетка снова блестит и готова к  следующему уикенду с костром.

2. Сода и уксус убрали большое количество нагара. Но пришлось потрудиться. Мыть крупную решетку неудобно.

3.   Огонь плюс фольга - чудный походный лайфхак. Решетка, конечно, очищена не до идеала, зато быстро и легко. 

4. Картофель тоже справился со своей задачей. Пусть и не на 100%, но мгновенно и приемлемо.

  

 
 
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Летний уикенд, костер и еда с пылу с жару. Просто поэзия! А проза в том, что отмывать решетку-барбекю, когда вокруг благоухает жаренное на огне мясо, практически...
 
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