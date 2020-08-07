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В Октябрьском задержали блогера канала «Рудабельская показуха» Андрея Паука

07.08.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Октябрьском задержан Андрей Паук — блогер канала «Рудабельская показуха». Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке его жена Ольга Паук.


Фото: Ольга Паук

Протокол за мелкое хулиганство составлен по заявлению председателя избирательной комиссии одного из участков, где аккредитовалась наблюдателем Ольга Паук.

Андрей на этом участке снимал видео для своего блога о том, как супругу пытались удалить с участка.

В чем обвиняют блогера — пока не известно.

 
 
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В Октябрьском задержан Андрей Паук - блогер канала «Рудабельская показуха», об этом сообщила на своей странице в Фейсбук его жена Ольга Паук.
 
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