В Октябрьском задержали блогера канала «Рудабельская показуха» Андрея Паука

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском задержан Андрей Паук — блогер канала «Рудабельская показуха». Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке его жена Ольга Паук.



Фото: Ольга Паук

Протокол за мелкое хулиганство составлен по заявлению председателя избирательной комиссии одного из участков, где аккредитовалась наблюдателем Ольга Паук.

Андрей на этом участке снимал видео для своего блога о том, как супругу пытались удалить с участка.

В чем обвиняют блогера — пока не известно.