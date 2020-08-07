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В Октябрьском задержали блогера канала «Рудабельская показуха» Андрея Паука
07.08.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском задержан Андрей Паук — блогер канала «Рудабельская показуха». Об этом
Протокол за мелкое хулиганство составлен по заявлению председателя избирательной комиссии одного из участков, где аккредитовалась наблюдателем Ольга Паук.
Андрей на этом участке
В чем обвиняют блогера — пока не известно.
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В Октябрьском задержан Андрей Паук - блогер канала «Рудабельская показуха», об этом сообщила на своей странице в Фейсбук его жена Ольга Паук.
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