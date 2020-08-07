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Из центра Минска на выходные и понедельник убирают шеринговые самокаты и велосипеды
07.08.2020 20:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Минска с 8 по 10 августа не будут работать сервисы шеринга самокатов и велосипедов. Эту информацию TUT.BY подтвердили представители «Колобайк» и «Элевен».
В обеих компаниях отмечают, что сервисы точно не будут работать в центре Минска.
— Могут быть перебои со связью, а значит, мы не можем гарантировать, что поездки будут качественными и безопасными, — сказали в компании «Элевен».
Их самокаты не будут работать в границах второго кольца Минска и в некоторых точках вроде территорий у «Чижовка-Арены».
Сегодня вечером в компании соберут самокаты в центре города.
Представитель «Колобайк» Вадим Осипчик рассказал, что с 8 по 10 числа сервис будет работать ограниченно, либо не будет работать вообще. О подробностях пользователей приложения проинформируют.
(обновляется)
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В центре Минска с 8 по 10 августа не будут работать сервисы шеринга самокатов и велосипедов. Эту информацию TUT.BY подтвердили представители «Колобайк» и «Элевен».
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